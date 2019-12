Coupe CAF : Djoliba-Bidvest Wits, la marée rouge était au rendez-vous

Environ 30 000 supporters étaient présents dans les gradins du stade du 26 Mars. Ils ont donné de la voix aux Rouges et ont porté l’équipe vers la victoire

Après la première journée de la phase de poules et le match nul 1-1 obtenu par le capitaine Seydou Diallo et ses partenaires sur le terrain des Libyens d’Al-Nasr, le comité des supporters du Djoliba a organisé un grand meeting au Complexe sportif Karounga Keïta pour sensibiliser les inconditionnels dans la perspective de la confrontation avec les Sud-Africains de Bidvest Wits.

On peut dire que l’appel des organisateurs du meeting a été entendu par les supporters qui sont sortis en grand nombre dimanche pour donner de la voix aux joueurs et porter l’équipe vers la victoire.

Dès l’ouverture du stade du 26 Mars à 14h, la marée rouge a commencé à prendre d’assaut les gradins et les inconditionnels n’avaient qu’un seul mot à la bouche : la victoire. Ainsi, dès l’apparition des deux équipes sur la pelouse, les supporters se sont mis en branle, les tam-tams ont commencé à résonner et partout, on entendait des chansons à la gloire des protégés du coach Georges Kouadio.

Malgré un début de match timide marqué par une chaude alerte dans la surface du gardien Adama Keïta, les supporters ne s’inquiètent pas outre mesure. Au contraire, ils mettent la pression sur les visiteurs, en ovationnant sans discontinuer les actions de leurs couleurs.

Et quand Talatou Djibo débloque le tableau d’affichage pour les Rouges (30è mn), le stade explose. Quelques minutes plus tard, tout le stade se lève, suite à une faute de main dans la surface sud-africaine, croyant à un penalty. Malheureusement pour les inconditionnels, l’arbitre comorien ne bronche pas.

