En réponse au courrier adressé par la Fifa aux sélections qualifiées pour la prochaine Coupe du monde, dix pays européens sont sortis du silence par le biais d’une lettre commune.

La fronde s’organise, la tension est à son paroxysme, nous sommes le lundi 7 novembre et la Coupe du monde débute, elle, dans moins de deux semaines. Critiqué depuis plusieurs semaines, le Mondial qatari se retrouve, une nouvelle fois, au cœur de l’actualité et pas forcément pour les raisons les plus nobles. Il n’est, cette fois-ci, pas question d’écologie, de droits humains ou de travaux organisés sous des chaleurs rappelant vos dernières vacances mais du courrier envoyé par la Fifa aux fédérations.

Une lettre destinée aux pays qualifiés pour la grande messe du football mondial et appelant à se «concentrer sur le football» pour tenter de mettre fin aux polémiques entourant le Mondial 2022. «S’il vous plaît, ne laissez pas le foot être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. L’une des grandes forces du monde est en effet sa diversité même, et si l’inclusion signifie quelque chose, c’est d’avoir du respect pour cette diversité. Aucun peuple, aucune culture ou nation n’est ‘meilleur’ qu’un autre, poursuit la lettre. Ce principe est la pierre angulaire même du respect mutuel et de la non-discrimination. Et c’est également l’une des valeurs fondamentales du football. Alors, s’il vous plaît, rappelons-nous tous de cela et laissons le football occuper le devant de la scène», avait notamment demandé Gianni Infantino.

La pression s’intensifie autour de la Fifa !

En réponse au président de l’instance, dix pays européens – l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le pays de Galles, le Portugal ainsi que la Norvège et la Suède, toutes deux absentes du Mondial – ont, cependant, envoyé une lettre commune à la Fifa. L’occasion pour ces différentes fédérations de rappeler leurs engagements respectifs et leur volonté de respecter les droits humains. «Embrasser la diversité et la tolérance signifie également soutenir les droits de l’homme. Les droits humains sont universels et s’appliquent partout», ont ainsi rappelé ces sélections au boss de la Fifa, reconnaissant, malgré tout, «les progrès significatifs réalisés par le Qatar concernant les droits des travailleurs migrants» ainsi que «les assurances données par le gouvernement qatari et la Fifa concernant la sûreté, la sécurité et l’inclusion de tous les fans, y compris les fans LGBTQ +».

Enfin, ces dix sélections ont également tenu à rappeler les engagements pris par l’instance, notamment concernant le fonds de compensation pour les travailleurs migrants et le concept d’un centre pour les travailleurs migrants à créer à Doha. La FIFA s’est engagée à plusieurs reprises à apporter des réponses concrètes à ces questions et nous continuerons à faire pression pour que ces réponses soient apportées, précise ainsi la lettre. Une chose est sûre, ces différentes fédérations ont bien l’intention de respecter les droits de chacun. Symbole de cet engagement exprimé, elles ont d’ores et déjà prévenu la Fifa que les capitaines de leur sélection porteraient un brassard multicolore avec l’inscription One love. De son côté, l’instance a récemment rendu visite à l’une des plus virulentes de ces dix associations européennes pour la remettre au pas précise le quotidien suisse Le Temps. Ambiance délétère.

