Éducation aux valeurs olympiques : L’Académie nationale olympique à pied d’œuvre dans les régions

L’Académie nationale olympique (ANOM) du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) est à pied d’œuvre pour une meilleure vulgarisation et la promotion des valeurs olympiques au Mali. C’est ainsi que, 24 au 30 septembre 2023, ses facilitateurs ont organisé des ateliers d’évaluation dans les régions de Koutiala, San et Ségou. Une mission accomplie en partenariat avec la Solidarité olympique.

Supervisée par Alassane Mariko, Directeur exécutif du Cnosm, cette mission est exécutée dans le cadre du Programme d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO). Organisés avec succès, ces ateliers ont réuni une trentaine d’enseignants dans chaque région. Les participants et les facilitateurs ont eu des discussions enrichissantes sur des sujets clés tels que le Mouvement olympique, les valeurs olympiques, les Jeux olympiques et les instructions pédagogiques. Cette initiative découle de l’engagement continu du Cnosm à inculquer les valeurs olympiques dans l’éducation des jeunes générations, contribuant ainsi à façonner «un avenir meilleur basé sur l’amitié, le respect et l’excellence» ! A noter que l’une des missions essentielles de l’Anom est de promouvoir la recherche, la culture, et l’enseignement olympique à travers tout le Mali. Les formations des enseignants sur le Pévo sont supervisées par un Pool formateurs.

