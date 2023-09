Éliminatoires de CAN 2023 : Orange Mali aux côtés des Aigles pour le match de qualification face au Soudan du Sud

Dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023, le Mali a corrigé, au stade du 26 mars, le vendredi 08 septembre, le Soudan du Sud par 4 buts à 0. Une rencontre à laquelle la société de téléphonie mobile Orange Mali a apporté son soutien aux Aigles.

La société de téléphonie mobile Orange Mali est toujours au cœur des grands évènements. Le match entre les Aigles et le Soudan du Sud comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023, n’a pas dérogé à la règle. La société de téléphonie mobile Orange Mali a, en effet, apporté son soutien aux Aigles. Ce soutien est d’autant plus important qu’il intervient à un moment où le Mali fait face à des attaques terroristes.

Avant le coup d’envoi de la rencontre, les deux équipes ont observé une minute de silence à la mémoire de Salif Kéïta, le premier ballon d’or africain, décédé le samedi 02 septembre, et des victimes des attaques terroristes, lâches et barbares, du jeudi 08 et du vendredi 09 septembre dans le nord du pays. La rencontre a vu les Aigles du Mali en feu balayer le Soudan du Sud par 4 buts à 0. Face à des Sud soudanais inexistants, les poulains d’Éric Sékou Schell ont dominé la rencontre de la tête et des épaules. Les buts maliens ont été marqués par Ibrahim Koné (10e mn), Kamory Doumbia (29e et 56e mn) et Néné Dorgelès (81e mn).

Avec cette victoire, les Aigles, qui étaient déjà qualifiés, terminent en tête du groupe G avec 12 points devant la Gambie 09 points. Les deux pays sont qualifiés pour la phase finale de la CAN 2023 tandis que le Congo (06 points) et le Soudan du Sud (03 points) sont tout simplement éliminés.

Pays qualifiés pour la CAN 2023

Côte d’Ivoire (pays organisateur), Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cap Vert, Égypte, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, RD Congo, Tanzanie, Tunisie, Zambie. Le 24e et dernier pays sera connu le mardi 12 septembre à l’issue de la confrontation entre le Cameroun et le Burundi. Pour se qualifier, les lions indomptables camerounais doivent obligatoirement s’imposer à domicile face au Burundi.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

