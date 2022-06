Les Aigles du Mali ont corrigé 4 buts à 0 les Diables rouges du Congo le samedi 04 juin au stade du 26 Mars de Bamako dans une rencontre comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Côte d’Ivoire 2023.

Éric Sékou Chelle réussit son baptême de feu. Sous sa houlette, les Aigles du Mali ont dès l’entame de la rencontre affiché un visage conquérant en attaquant le camp congolais. C’est ainsi qu’à la suite d’une balle mal renvoyée par la défense des Diables rouges, Mohamed Camara dit Tchamatché d’une frappe limpide trompe le gardien congolais à la 1ère minute.

Galvanisé par ce but matinal, les Aigles vont continuer à presser l’équipe congolaise et doublent la mise par El Bilal Touré qui reçoit au point de pénalty une passe lumineuse de Ives Bissouma à la 11e minute et n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets. 2 buts à 0. Les coéquipiers du capitaine Hamary Traoré réussissent à marquer deux autres buts par El Bilal Touré (40e minute) qui signe un doublé et Kalifa Coulibaly (44e minute).

C’est sur ce score de 4 buts à 0 que l’arbitre siffle la fin de la première mi-temps. A la reprise, les Aigles reviennent avec les mêmes dispositifs et pressent l’équipe congolaise sans pour autant réussir à aggraver le score. Plus rien ne sera marqué jusqu’à la fin du temps règlementaire.

Pour son premier match, Éric Sékou Chelle s’est distingué de son prédécesseur à travers sa tactique. Contrairement à ce dernier qui a toujours joué avec un seul attaquant de pointe, l’ancien défenseur des Aigles du Mali a décidé de jouer avec deux attaquants, ce qui a donné du tonus à l’équipe. Aussi, le nouveau sélectionneur a titularisé au milieu de terrain Mohamed Camara dit Tchamatchié et Aliou Dieng. Ce qui a libéré Ives Bissouma, qui a fait l’une de ses meilleures prestations avec les Aigles.

Dans le même groupe G, la Gambie s’est imposée par le minimum d’un but à 0 face au Soudan du Sud. La 2e journée se jouera la semaine prochaine. Le Congo va offrir son hospitalité le mercredi à la Gambie tandis que le Soudan du Sud sera aux prises avec le Mali, le lendemain jeudi 09 juin. En attendant, les Aigles occupent la tête du groupe G des éliminatoires de la CAN de football, Côte d’Ivoire 2023, devant la Gambie.

Abdrahamane SISSOK/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :