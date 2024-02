Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille à Brest, les choses se sont accélérées concernant l’avenir de Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien a été viré sans attendre la fin de saison.

Il y a seulement quelques jours, et malgré des résultats en berne, Pablo Longoria avait rassuré le successeur de Marcelino par rapport à son avenir immédiat sur le banc de l’OM. Sauf catastrophe, Gennaro Gattuso devait finir le championnat 2023-2024 aux commandes du club phocéen. Toutefois, les propos du technicien transalpin après le nul contre Donetsk avaient interpellé pas mal de monde, Gattuso avouant ne plus trop comprendre comment faire adhérer son vestiaire à ses idées. Et ce n’est pas ce que l’on a vu dimanche soir à Brest qui a rassuré le coach de l’Olympique de Marseille et encore moins ses dirigeants. Dans la foulée de cette nouvelle défaite, Gennaro Gattuso avait encore insisté sur cette situation, alors même que Mehdi Benatia avait évoqué sur Canal+ un projet de « 3-4 ans » avec lui. Patatras, ce lundi, tout cela s’écroule.

Gattuso et l’OM c’est fini

Mais La Provence et plusieurs médias ont officialisé le limogeage sans délai de l’entraîneur italien arrivé en septembre dernier et de ses adjoints, des discussions étant en passe de se finaliser pour aboutir à un départ à l’amiable. Face à la situation de plus en plus compliquée de l’OM, qui n’a pas gagné un seul match de Ligue 1 en 2024 et voit les places européennes s’éloigner, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont décidé de ne pas attendre plus longtemps et de licencier Gennaro Gattuso sans même attendre le match retour d’Europa League jeudi prochain au Vélodrome contre le club ukrainien. Pour l’instant, aucun nom ne circule pour remplacer l’Italien, les conditions n’étant évidemment pas idéales pour prendre les commandes de l’Olympique de Marseille. Une décision qui arrive en plus au moment où le départ de Pablo Longoria est désormais ouvertement évoqué, Stéphane Tessier étant en pole pour succéder à l’Espagnol.

