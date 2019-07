Si le Mali a pratiquement assuré sa qualification au prochain tour, il n’en demeure pas moins que les hommes de Mohamed Magassouba visent la première place du groupe. Avec quatre points (une victoire face à la Mauritanie 4-1 et un match nul devant la Tunisie 1-1), les Maliens ont le profil pour réussir. Ce soir au stade d’Ismaïlia, les «Aigles» auront une double mission à accomplir devant l’Angola.

Tout d’abord, confirmer leurs débuts réussis dans ce tournoi et, ensuite, gagner pour terminer premiers de leur groupe, afin d’éviter un gros calibre dès les huitièmes de finale. Un objectif qui semble dans les cordes des coéquipiers de Moussa Marega si l’on prend en considération leur puissance offensive et leur qualité de jeu en progrès constants. Or, ils savent que l’Angola n’abordera pas ce choc la fleur au fusil, car sur le plan comptable, tout reste encore possible.

En effet, les Angolais de l’entraîneur serbe Srdjan Vasiljevic, ont leur avenir entre leurs mains, et seule une victoire pourrait leur permettre de poursuivre l’aventure. Pour ce faire, il leur faudra battre cette équipe du Mali, qui n’est plus à présenter. Sur le papier, cela paraît compliqué pour les Palancas Negras, mais sur le terrain, cette Coupe d’Afrique des nations nous a appris à respecter le droit de réserve, car des équipes qu’on attendait moins sont en train de créer la sensation.

Source: algerie360.com

