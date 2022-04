Le Mali, à l’instar des autres pays, a célébré mercredi 6 avril 2022 la Journée internationale du Sport (JIS). “Assurer un avenir durable et pacifique pour tous : la contribution du sport” est la thématique retenue cette année afin de célébrer le sport au service de la vulgarisation et de la promotion des droits humains et du développement durable.

Les actions et événements organisés sur ce thème doivent contribuer à mettre en relief le rôle du sport dans la lutte contre le réchauffement climatique, dont nous commençons à subir de plein fouet les conséquences. Il s’agit ainsi de mettre en avant les actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets des changements climatiques, notamment sur le monde rural qui est le socle de l’émergence socio-économique de notre pays.

Le Mali, à l’instar du reste du monde, célèbre cette journée au moment où l’humanité est toujours confrontée à des défis générationnels, de la pauvreté et de la faim au changement climatique en passant par la pandémie de Covid-19. Nous devons, plus que jamais, enfourcher les valeurs du sport pour nous unir, constituer une seule équipe face aux obstacles afin de créer un avenir plus sûr, plus pacifique et plus durable pour tous, surtout pour les futures générations.

Aucun de ces défis évoqués plus haut ne nous est inconnu au Mali qui, en plus, doit faire face aux conséquences de l’insécurité qui déstabilise l’ensemble du Sahel et hypothèque les efforts consentis pour l’épanouissement de notre jeunesse par le sport. Et bien naturellement que, mobilisant essentiellement la jeunesse, le Mouvement national Olympique et Sportif peut et doit aussi proposer ses solutions pour relever ces défis. Mais, ce n’est que, unis, que nous pouvons encore surprendre et peser sur l’avenir de ce pays par la pertinence des solutions proposées. Ainsi, le respect du mandat doit s’inscrire pour tous en règle d’or.

Comme c’est le cas ces dernières années, la pandémie à Coronavirus nous oblige à réduire les activités de célébration de cette journée, en privilégiant surtout la réflexion. C’est pourquoi je souhaite partager avec l’ensemble du Mouvement national Olympique et Sportif du Mali cette citation de Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, selon laquelle : “Le sport a le pouvoir d’aligner nos passions, notre énergie et notre enthousiasme autour d’une cause collective. Et c’est précisément à ce moment-là que l’espoir peut être nourri et que la confiance peut être retrouvée. Il est dans notre intérêt collectif d’exploiter le formidable potentiel du sport pour aider à construire un avenir meilleur et plus durable pour tous” !

Bonne journée du sport au service du développement !

Habib SISSOKO

Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali-CNOSM

Officier du Mérite National

Commentaires via Facebook :