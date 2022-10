Décisif face à l’Autriche en Ligue des Nations jeudi dernier, le joueur du PSG n’a pas su faire la différence contre le Danemark, dimanche soir (défaite 2-0). Dans une période difficile avec l’affaire Pogba et les histoires d’entente avec Neymar, il n’a par exemple plus adressé la moindre passe décisive depuis 15 matchs ! Souvent pointé du doigt pour son jeu individualiste, le français va devoir rebondir, dès la réception de Nice ce samedi soir.

Moins de deux mois avant la Coupe du Monde, le natif de Bondy doit faire abstraction de tout le côté extra-sportif qui l'entoure, et retrouver le jeu qui le plaçait parmi les meilleurs joueurs du monde l'an dernier. Depuis sa prolongation au PSG cet été, on sent en effet beaucoup de frustration et de mécontentement dans le jeu du jeune prodige, bien qu'il essaye de ne pas le montrer.

Avec la France encore, il a ouvert le score contre l’Autriche, mais il a surtout beaucoup manqué. Et, face au Danemark, il a été le plus en vue offensivement pour les Bleus, mais il n’a pas réalisé un bon match, envoyant au passage quelques ballons en tribunes… Le champion du monde, s’il veut réaliser le doublé avec son pays, va devoir se remettre la tête à l’endroit, pour que les pieds suivent. Meilleur passeur de Ligue 1 l’an dernier, il n’a pas pu perdre ses nombreuses qualités cet été !

