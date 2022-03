EUROPA LEAGUE – Le Barça a beaucoup tenté, mais le ballon n’est pas rentré. Incapables de faire trembler les filets contre le Galatasaray, les Blaugrana devront faire la différence lors de leur huitième de finale retour d’Europe League, jeudi prochain. Dans les autres huitièmes de finale aller, on peut épingler la défaite de l’AS Monaco de Philippe Clement, vaincu sur la pelouse du Sporting Braga (2-0) et la victoire spectaculaire de l’Atalanta contre le Bayer Leverkusen (3-2), avec une courte victoire des Italiens à la clé.

Avec Eliot Matazo titulaire et Philippe Clement sur son banc, l’AS Monaco s’est incliné en déplacement à Braga, 2-0. Ruiz a ouvert le score dès l’entame (3e) pour Braga, et Monaco n’a pas trouvé la réponse malgré un but annulé pour Ben Yedder à la 34e minute. Matazo a été remplacé en deuxième période par Golovin (58e), avant qu’Oliveira ne plante le deuxième but portugais (90e).

L’Atalanta et le Bayer Leverkusen se sont livrés une bataille soldée par un score de 3-2, à Bergame. Leverkusen a pris le meilleur départ avec un but d’Aranguiz (11e), mais l’Atalanta a réagi avec 2 buts en 2 minutes par Malinovsky (23e) et Muriel (25e). Muriel a doublé son compteur à la reprise (49e) et Diaby a redonné du souffle aux visiteurs peu après l’heure de jeu (63e).

Le Barça muet, les Rangers se rapprochent des quarts

L’autre affiche de la soirée a vu le FC Barcelone et Galatasaray se quitter sur un score nul et blanc, 0-0. Dans une rencontre globalement dominée par le Barca, Gomis et Galatasaray se sont vu refuser un but pour hors-jeu en fin de rencontre (80e), passant non loin du hold-up parfait.

Les Rangers ont pris une sérieuse option sur la qualification en disposant de l’Étoile rouge de Belgrade, 3-0. Tavernier, bourreau de Dortmund au tour précédent, a ouvert la marque sur pénalty (11e), et Morelos l’a suivi peu après (15e). Après un pénalty manqué par Katai pour les visiteurs (24e), Balogun a scellé le score final au retour des vestiaires (51e).

Plus tôt dans la soirée, Séville a remporté sa rencontre contre West Ham, 1-0. La rencontre entre Leizpig et le Spartak Moscou prévue aujourd’hui n’a pas eu lieu puisque le club moscovite a été exclu de la compétition par l’UEFA. Le RB Leipzig est donc d’ores et déjà qualifié pour les quarts de finale.