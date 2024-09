Le Colonel Abdoulaye Maïga à la finale de la super-coupe Assimi Goïta / :”Un indicateur de résilience du peuple malien face aux chocs que nous gérons avec responsabilité …”

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé, le lundi 23 septembre 2024, la finale de la 4e édition de la Super coupe de football Assimi Goïta au stade Mamadou Konaté. Il représentait ainsi le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga. Plusieurs membres du gouvernement étaient de la fête à l’instar des représentants de la présidence de la République et du Conseil national de transition (CNT).

Le coup d’envoi du match, qui opposait les équipes du CNT et de la région de Koulikoro, a été donné par le colonel Abdoulaye Maïga à 16 h 30 après un lâché de ballons gonflables aux couleurs du Mali. Le score était d’un but à zéro en faveur de Koulikoro. Quant au match de gala disputé avant la finale et dont le coup d’envoi a été donné à 15 h 20. Il opposait les équipes de gouvernement et du CNT. Le score était d’un but à deux en faveur du CNT. A l’issue de la finale, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il était heureux de constater que l’édition 2024 se termine en beauté avant de féliciter le président de la commission d’organisation, le commissaire-colonel Cheick Mamadou Chérif Tounkara, pour les efforts abattus. Il également félicité tous les jeunes et tous les participants au tournoi, en particulier l’équipe vainqueur de Koulikoro et celle du CNT qui, a-t-il dit, n’a pas démérité. Sur un ton plutôt plaisant, il a remercié les équipes de la présidence et du gouvernement “qui se sont laissé battre volontairement pour laisser le CNT gagner dans le cadre du deal entre les institutions de la République”. Cela a fait sourire l’auditoire. La 4e édition de la Super coupe Assimi Goïta se tient dans un contexte positif à l’issue du Dialogue inter-malien qui a également tenu toutes ses promesses, a fait remarquer le colonel Abdoulaye Maïga. Elle ne fait que “renforcer les liens de cohésion recherchés et voulus par le chef de l’Etat lui-même pour la population. C’est également un indicateur de résilience du peuple malien face aux différents chocs que nous gérons avec responsabilité et que nous allons, in shaa Allah, régler définitivement”, a-t-il affirmé. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahima Fomba, qui a remercié tous les 120 jeunes participants, a souligné le rôle fédérateur magique du sport, en particulier celui du football, entre les jeunes des régions du Mali et de l’AES.

Quant au secrétaire général de la présidence de la République, Dr. Alfousseyni Diawara, il a salué les délégations du Burkina Faso et du Niger et la forte mobilisation autour de l’événement. “C’est la jeunesse malienne qui a gagné”, a-t-il estimé.

Pour sa part, le président de la commission d’organisation, le commissaire-colonel Cheick Mamadou Chérif Tounkara, après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques lâches et barbares perpétrés le 17 septembre 2024 à Bamako, a estimé que la mission était accomplie à propos de l’édition 2024. Pour lui, c’était l’opportunité de promouvoir la réconciliation, le vivre-ensemble et la culture de la paix dans l’espace AES. Le défilé des équipes régionales de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, de la Ligue régionale du district de Bamako, de la présidence, du gouvernement et du CNT et l’atterrissage de trois parachutistes, dont le général Kéba Sangaré, ont marqué la fête. Pour rappel, l’édition 2024 de la Super coupe de football Assimi Goïta a été lancée le vendredi 16 août 2024 par le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga. Les trois premières éditions ont été remportées par Mopti en 2021 et 2022 et par Ségou en 2023.

Source Primature

Commentaires via Facebook :