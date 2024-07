Les équipes de France de football et de rugby commencent leur tournoi à Marseille et au Stade de France.

SPORT – J-2 avant la cérémonie d’ouverture sur la Seine. Mais Jour-J en réalité pour le début des JO de Paris. C’est en effet ce mercredi 24 juillet que commencent les premières épreuves. Si les premières médailles ne seront elles distribuées qu’à partir du samedi 27, quelques sports prennent de l’avance pour des raisons logistiques.

C’est le cas du tournoi de football dont les joueurs seront les premiers à donner le coup d’envoi de la compétition. À 15h, deux matches débuteront en même temps : Argentine-Maroc à Saint-Étienne et Ouzbékistan-Espagne au Parc des Princes à Paris. Quelques heures plus tard (21h) au stade Vélodrome de Marseille, l’équipe de France entraînée par Thierry Henry défiera les États-Unis. Une rencontre à suivre sur France 2.

Si la compétition débute avant le coup d’envoi officiel des JO, c’est pour permettre au tournoi olympique de se terminer dans les délais. Pour caler six matches d’ici à la cérémonie de clôture et assurer un repos minimal aux joueurs, il n’y avait pas d’autre choix que de commencer quelques jours plus tôt. Et encore, les matches du premier tour vont s’enchaîner tous les trois jours (les Bleus rejouent le 27 puis le 30 juillet, avant un possible quart de finale le 2 août), ce qui fait un jour de récupération en moins par rapport au dernier Euro en Allemagne.

Même chose pour le tournoi féminin qui débute ce jeudi 25 juillet ; la France, entraînée par Hervé Renard, affrontera la Colombie à 21h à Lyon.

Le rêve olympique d’Antoine Dupont

Autre sport à prendre les devants, le rugby à sept. Là, ce n’est pas pour des raisons de récupération mais pour des questions de disponibilité de stade. Les rencontres se disputent en effet au Stade de France, où débuteront le 1er août les épreuves d’athlétisme. Si les rencontres féminines se dérouleront du 28 au 30 juillet, il a fallu anticiper celles des hommes. Pour que la finale se joue le 27 juillet, il restait impératif que les matches de poule et les quarts de finale aient lieu avant la cérémonie d’ouverture.

Résultat, Antoine Dupont et ses coéquipiers se lancent dès ce mercredi. Premier match (de 14 minutes) à 16h30 contre les États-Unis et deuxième à 20h contre l’Uruguay. La suite jeudi, avec le 3e match de poule à 15h30 contre les Fidji et un possible quart de finale dans la soirée. On saura alors avant 23h si le rêve olympique se poursuit pour les Bleus ou s’ils se contenteront des matches de classement le 27 juillet.

Jeudi, deux autres sports commenceront leur tournoi : le handball féminin, pour permettre à la compétition de se dérouler sur deux semaines en alternance avec le tournoi masculin, et le tir à l’arc avec un tour de classement chez les femmes et chez les hommes. Vendredi, à quelques heures de la cérémonie d’ouverture, ce sont les épreuves de tir qui débuteront sur le site de Châteauroux avec des épreuves préliminaires pour la carabine et le pistolet 10 mètres. Le tir décernera d’ailleurs la première médaille des JO : samedi 27 juillet à 10h30.

