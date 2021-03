Il n’y a pas que sur le terrain que le Barça éprouve des difficultés. Ce matin, les policiers de la brigade financière ont fait irruption au siège du club catalan dans les entrailles du Camp Nou. Une perquisition surprise qui a pris les dirigeants du Barça au dépourvu. “Nous sommes en train d’effectuer une opération en ce moment-même avec des agents du département des délits économiques“, a confirmé à l’AFP un porte-parole de la police.

Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, le Barça a tenu à clarifier la situation et a affirmé qu’elle travaillait avec la police pour rétablir la vérité sur cette affaire : “Le FC Barcelone a offert son entière collaboration aux autorités judiciaires et policières pour contribuer à établir clairement les faits qui font l’objet de l’enquête. Le FC Barcelone exprime son plus grand respect pour le processus judiciaire en place et pour le principe de la présomption d’innocence des personnes concernées dans le cadre de cette enquête” , a expliqué le club catalan.

L’ancien président démissionnaire Josep Maria Bartomeu est dans le collimateur des policiers pour administration déloyale, corruption et blanchiment d’argent. Selon plusieurs médias, il aurait été arrêté en compagnie du directeur général Óscar Grau, du…

