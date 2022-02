Plus 02 mois après sa rénovation, la Confédération africaine de football a levé, le vendredi 04 février, la suspension du Stade du 26 Mars, selon un communiqué du ministre de la Jeunesse et des Sports. La plus grande enceinte sportive du pays peut désormais accueillir les matchs des Aigles du Mali.

C’est un communiqué du ministre de la jeunesse et des sports, daté du vendredi 04 février, qui l’annonce. Le Stade du 26 Mars est de nouveau opérationnel et peut désormais accueillir les rencontres internationales de football. A la suite de sa suspension par les instances du football international pour non-conformité, les autorités du pays avaient engagé de nombreux travaux afin de le mettre aux normes internationales. Sa rénovation a coûté plus de 07 milliards de FCFA aux contribuables maliens.

Cette approbation de la plus grande enceinte sportive du Mali intervient suite à la mission de vérification et d’inspection effectuée par la Confédération africaine de football (CAF), les 20 et 21 janvier dernier. C’est donc un ouf de soulagement pour le public sportif malien, privé des matchs des Aigles du Mali.

C’est désormais un souvenir lointain. Car les Aigles recevront bientôt à Bamako la Tunisie en match de barrage des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022. Le match-aller est prévu à Bamako le 24 mars et le retour se jouera à Tunis, le 29 mars.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :