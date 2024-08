Mali : lancement de la « Super coupe Assimi Goïta » de football

En ouverture de l’édition 2024 de la « Super coupe Assimi Goïta » de football, dont le coup d’envoi a été donné vendredi au stade Mamadou Konaté, l’équipe de Sikasso s’est imposée devant celle de la présidence de la République, 2 buts à 0. La cérémonie d’ouverture était placée sous l’égide de Alfousseyni Diawara, secrétaire général de la présidence de la République, représentant le chef de l’Etat.

Placée sous le signe de la paix, la réconciliation, le développement de la jeunesse, l’édition 2024 de la « Super coupe Assimi Goïta » de football réuni outre les équipes des huit anciennes régions administratives du pays (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal), le district de Bamako et celles des trois institutions de la transition (Présidence de la République, le CNT et le Gouvernement). En match d’ouverture, en poule B, l’équipe de Sikasso s’est imposée devant celle de la présidence de la République, 2 buts à 0, au stade Mamadou Konaté. Sans être flamboyants, les Sikassois ont réussi à venir à bout d’une équipe de la présidence de la République en panne d’inspiration.

A l’instar des autres éditions, la cérémonie d’ouverture de la 4e édition de la « Super Coupe Assimi Goïta » de football a vu la participation du public sportif et des personnalités de la République. C’est ce qui fait dire au président de sa commission d’organisation, le Lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, que le tournoi Assimi Goïta de football s’affiche d’année en année comme l’un des plus grands évènements sportifs de notre pays en référence à la qualité de la mobilisation et sa haute portée médiatique. Il a réaffirmé son engagement à améliorer davantage l’organisation de la compétition.

Le sport en général et le football en particulier représentent des canaux sociaux à travers lesquels l’union se renforce, le pardon et le vivre ensemble prennent le dessus au bénéfice de chacun et de tous. « Cette grande mobilisation est le témoignage marquant du peuple malien de concrétiser sa volonté de se rassembler et de mettre un accent particulier sur le rôle de la jeunesse dans le renforcement de la cohésion sociale », a souligné Alfousseyni Diawara, secrétaire général de la présidence de la République et représentant le Chef de l’Etat.

Il a rappelé que ce tournoi du football du président de la transition est l’illustration parfaite de son soutien pour le sport mais aussi et surtout de son soutien tant exprimé pour la cause de la jeunesse malienne. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a mis l’accent sur les hauts faits du président de la Transition pour une jeunesse malienne notamment les nombreuses réalisations dans le domaine des infrastructures sportives aux normes internationales, n’ont pas été oubliées avec l’homologation des stades de Bamako et de l’intérieur du pays au grand bonheur du peuple fier du Mali.

Le lancement du tournoi a été l’occasion pour le Lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara d’exprimer l’engagement de la jeunesse malienne et le public sportif en particulier à adhérer pleinement aux idéaux des pères fondateurs de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel dont le Mali assure la présidence à travers le président de la Transition, le Colonel Assimi Goita.

A noter que le match d’ouverture s’est déroulé en présence du Premier ministre, Dr Choguel K Maïga, et de plusieurs membres du gouvernement. Elle a été précédée d’un match de gala qui a vu l’équipe de la presse s’imposer devant la sélection de l’AES (1 – 0).

Les autres résultats sont

En poule A

Bamako a dominé samedi Kayes par 1 but à 0 et Koulikoro s’impose devant le CNT par le même score.

En poule B :

Le Gouvernement est venu à bout de Kidal par 1 but à 0.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

