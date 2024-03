Le Mali dispute son premier match amical de la fenêtre FIFA, ce soir (20h) au stade de Marrakech contre la Mauritanie. C’est la première sortie des Aigles après la CAN, Côte d’Ivoire 2023 où les hommes d’Éric Sékou Chelle ont été éliminés en quarts de finale par les Éléphants (2-1 a.p.).

Le technicien malien a fait une large revue d’effectif, en appelant plusieurs jeunes joueurs qui vont effectuer leur grand baptême du feu en sélection.

Ça tombe bien parce que sur le papier, la Mauritanie apparaît comme un adversaire taillé sur mesure pour les Aigles.

Si l’on en juge en tout cas à travers le bilan des confrontations entre les deux sélections : 30 matches, toutes compétitions confondues, 20 victoires pour le Mali, 6 matches nuls et 4 défaites. Les deux derniers matches entre les Aigles et les Mourabitounes se sont déroulés lors des CAN 2019 et 2021.

En Égypte, les Aigles se sont imposés 4-1 grâce aux réalisations d’Abdoulaye Diaby (37è min), Moussa Maréga (45è min), Adama Traoré «Noss» (50è min) et Adama Traoré «Malouda» (74è min), avant de remettre ça au Cameroun (2-0, buts de Massadio Haïdara et d’Ibrahima Koné).

Les Aigles restent sur 7 matches sans défaite contre la Mauritanie (6 victoires et 1 nul) et les hommes du sélectionneur Éric Sékou Chelle ont l’occasion de prolonger cette série. «Nous allons essayer des choses contre la Mauritanie avant d’affronter le Nigeria», a déclaré le sélectionneur national avant son départ au Maroc.

Parmi les nouveaux éléments appelés par l’ancien international, figure Ibrahim Diarra, le milieu de terrain d’Africa foot (D2 du District de Bamako). «J’ai un sentiment de fierté de me retrouver aux côtés des aînés à l’occasion de ces deux matches amicaux contre la Mauritanie et le Nigeria. Ma joie est d’autant plus grande que les places sont très chères en ce moment en équipe nationale. Je vais tout donner pour mériter la confiance du sélectionneur national», a dit l’ancien capitaine des U17.

Pour mémoire, la Mauritanie a participé aux trois dernières éditions de la CAN, avec comme haut fait, la victoire 1-0 contre l’Algérie en phase de poules et une qualification historique en huitièmes de finale. Gare donc au complexe de supériorité pour le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers.

Après les Mourabitounes, les Aigles livreront un deuxième match amical, mardi 26 mars contre le Nigeria, finaliste de la dernière CAN (défaite 2-1 contre la Côte d’Ivoire).

Ibrahim DEMBELE

