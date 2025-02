Actuellement au sommet de son art en Saudi Pro League, Karim Benzema brille sous les couleurs d’Al-Ittihad. Auteur d’un nouveau but spectaculaire et décisif contre Al-Hilal, l’attaquant français affiche des statistiques impressionnantes et partage le titre de meilleur buteur du championnat avec Cristiano Ronaldo (16 buts chacun). Mais au-delà de la performance, un débat anime les esprits : qui est le meilleur joueur de l’histoire ?

Ronaldo se dit le meilleur joueur de l’histoire

Cristiano Ronaldo n’a jamais caché son immense confiance en lui. Récemment, dans une interview accordée à El Chiringuito, le quintuple Ballon d’Or a une nouvelle fois affirmé sa supériorité. « Oui, je crois que oui, honnêtement je ne vois personne de meilleur que moi et je le dis de tout mon cœur », a déclaré la star portugaise.

Un avis tranché qui a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football, notamment celle de son ancien coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema.

Benzema ne partage pas l’avis de CR7

Interrogé sur la sortie médiatique de Cristiano Ronaldo, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a répondu avec diplomatie tout en donnant son point de vue. « Je pense que chacun peut dire ce qu’il souhaite. S’il pense qu’il est le meilleur de l’histoire, c’est qu’il l’est. Il y en a beaucoup. Par exemple, pour moi, c’est Ronaldo le Brésilien (R9), mais bon Cristiano, c’est Cristiano ! », a-t-il confié au micro de TNT Sports.

L’attaquant d’Al-Ittihad a également précisé qu’il « n’aime pas faire de comparaisons entre joueurs », estimant que chacun avait sa propre histoire et un parcours unique dans le football.

Cristiano Ronaldo é o melhor da história? Benzema tá fechadão com o nosso Ronaldo! 🤩 O jogador do Al-Ittihad disse que não é muito chegado a comparações, mas respeita a opinião do português, mesmo pensando diferente. pic.twitter.com/mUndUkgM0e — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025

Un respect mutuel entre deux légendes

Si les deux joueurs ne sont pas d’accord sur l’identité du meilleur joueur de l’histoire, le respect entre eux reste intact. Après avoir partagé près de dix saisons au Real Madrid, remportant plusieurs Ligues des champions ensemble, Benzema et Ronaldo se retrouvent aujourd’hui adversaires en Saudi Pro League.

Le débat sur le GOAT (Greatest Of All Time) ne cessera jamais d’animer les passionnés de football, mais une chose est sûre : Cristiano Ronaldo et Karim Benzema continueront d’écrire leur propre légende.

Source: https://www.goal.com/fr

