Le retour tant attendu de Neymar sur le terrain a bien eu lieu face à Strasbourg et le spectacle a été à la hauteur, aussi bien dans les tribunes que sur le pré, avec un but spectaculaire. Et pour parachever le tout, le Brésilien s’est présenté en zone mixte pour revenir sur les sifflets des supporters parisiens.

Strasbourg est décidément une équipe à part pour Neymar. C’est celle qui l’a privé de la deuxième partie de saison l’année passée, et celle contre laquelle il a fait son grand retour avec le maillot du PSG, après trois mois d’un interminable feuilleton sur le marché des transferts. Et on n’a pas été déçu par le retour du numéro 10 parisien, qui a dû faire face à la fronde des supporters. Insultes et sifflets lui ont été réservés durant toute la rencontre. Jusqu’à la 92e et son but fabuleux, juste devant la tribune Auteuil, très remontée contre lui.

Du côté du club de la capitale, on assurait avant la rencontre que Neymar chercherait avant tout à répondre sur le terrain. C’est ce qu’il a fait. Mais il a poursuivi le travail face à la presse. Lui qui est resté muet durant tout le mercato estival, laissant s’exprimer son père, les dirigeants ou des membres de son entourage, a débarqué en zone mixte quelques minutes à peine après le coup de sifflet final. Pour livrer un discours vraisemblablement travaillé. Par deux fois en espagnol, il a répondu aux questions. « Ça a été un match très difficile. D’abord pour l’ambiance. Ensuite pour l’équipe qu’on a rencontrée. C’était très serré, un match compliqué. Il y a eu plusieurs occasions et finalement j’ai réussi à en mettre. Nous avons les trois points c’est le plus important. »

Forcément, il a été invité à commenter le traitement de choc auquel il a eu droit de la part des supporters. Là aussi, Neymar était prêt. « Je sais que pour eux, c’est un peu compliqué, un peu difficile, mais je n’ai rien contre eux. Au contraire, quand je suis arrivé, ils ont fait une grande fête et je le garderai toujours dans mon cœur. C’est le plus important pour moi. Ce qui s’est passé aujourd’hui, ça va rester dans ma carrière, mais ça peut arriver. Et je sais qu’à partir de maintenant, je jouerai toujours à l’extérieur. » Puis il s’est dirigé vers les télés étrangères, essentiellement brésiliennes. Et il s’est montré un peu plus bavard dans sa langue natale.

Le message clair de Neymar envers les supporters

« Pour moi, c’était un jour comme un autre. Ce n’est pas la première fois que je suis sifflé. Au Brésil, j’ai souvent été sifflé. Dans d’autres championnats aussi. Ici en France aussi, à l’extérieur. C’est triste, mais je sais qu’à partir de maintenant, je jouerai tous les matches à l’extérieur. Mais je veux être clair, je n’ai rien contre les supporters, contre le club. Tout le monde sait que j’avais le désir de partir. J’ai été clair. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s’est passé, dans les négociations. Autant le président d’ici sait ce qu’il a fait, les autres aussi. La page est tournée. Aujourd’hui, je suis un joueur du PSG et je vais tout donner sur le terrain, c’est mon rôle. C’est ce que je vais faire cette saison, être heureux sur le terrain. Je n’ai pas besoin qu’on crie mon nom. Je n’ai pas besoin qu’ils soient là pour moi. Ce que j’espère, c’est qu’ils soient là pour le PSG.

Le PSG est très grand, plus grand que n’importe quel joueur. Il faut oublier le joueur et encourager l’équipe. C’est plus important. Pour moi, ça ne m’a pas dérangé. C’est triste, mais je le savais déjà. Ça fait partie du truc. Mais au final, Dieu est juste et j’ai marqué. » Avant de lancer une ultime saillie percutante : « on sait que la même bouche qui te hue célèbre ton but. Ils m’ont sifflé tout le match, mais à la fin ils ont été obligés de célébrer mon but. Mais tout va bien, ils n’ont pas besoin de m’encourager, mais j’espère qu’ils vont encourager le PSG, c’est le plus important. » Neymar est de retour et il l’a fait savoir !

