Décidé d’en faire sa nouvelle superstar du Championnat local, l’Arabie saoudite prépare une offre hors norme au Real Madrid pour enrôler Vinicius Jr. Assorti d’un salaire monumental pour l’attaquant brésilien.

Vinicius Jr n’en finit plus d’affoler l’Arabie saoudite. Toujours suivi de près par la Saudi Pro League, le Brésilien pourrait d’ailleurs convaincre le Real Madrid de le lâcher, mais il faudra mettre un prix encore jamais vu : 1 milliard d’euros, le montant de la clause libératoire du Brésilien dans son contrat actuel, qui court jusqu’à 2027. La direction de la Saudi Pro League a d’ailleurs commencé publiquement son approche envers l’ailier brésilien, à l’image des propos tenus dernièrement par Omar Mugharbel, le patron du championnat local dans la presse espagnole.

«Il y a des équipes qui peuvent attirer ce type de joueur et d’autres qui ont encore besoin de se développer beaucoup plus. Et si j’évalue à ce que nous avons aujourd’hui, nos clubs ont ce qu’il faut pour attirer, développer et nourrir un tel talent. Nous espérons avoir des recrues intéressantes cet été», avait-il lâché. Et pour le faire venir, la Saudi Pro League est en train de finaliser une offre encore jamais vue pour convaincre le Real Madrid, mais aussi le Brésilien de 24 ans.

Un contrat à 200 millions d’euros par saison

D’après AS, les Saoudiens préparent une offre de transfert au Real Madrid de plus de 300 millions d’euros. Une somme qui dépasserait largement le record actuel pour un transfert dans le football, qui est détenu par le Paris Saint-Germain et ses 222 millions d’euros déboursés pour payer la clause de résiliation de Neymar au FC Barcelone en 2017. Pour l’instant, la SPL tente de chercher le club qui accueillera Vinicius Jr, alors Al-Alhi était cité, Al-Hilal est maintenant favori en raison du départ officiel de Neymar.

Mais ce n’est pas tout, un salaire démentiel est également proposé à l’international auriverde : un milliard d’euros net (aucun impôt n’est payé en Arabie saoudite) pour cinq ans, soit 200 millions d’euros par saison. AS précise que Vini Jr est évidemment très heureux à Madrid et veut continuer sa carrière là-bas. Mais s’il finissait par se laisser convaincre, cela pourrait évoluer. En effet, si Vinicius Jr demande au Real Madrid d’écouter l’offre, le club discutera avec sa star pour essayer d’obtenir le meilleur accord possible. Un feuilleton à venir…

Source: https://www.footmercato.net/

