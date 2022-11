La finale de la coupe de la Sécurité sociale en football féminin s’est déroulée le samedi 19 novembre 2022 en présence de Madame le Ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, sur le terrain synthétique de l’Institut des Sciences Politiques, Relations Internationales et Communication (ISPRIC) sur la «Colline du savoir». L’événement a enregistré la présence de plusieurs responsables des quatre services de la sécurité sociale au Mali. Il s’agit entre autres, de Ousmane Karim Coulibaly, Directeur général de l’INPS ; Hameth Ben Hamane Traoré, Directeur général de ANAM ; Ichaka Koné, Directeur général de la CMSS ; et Sériba Traoré, conseiller technique à la CANAM.

Cette finale a opposé la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) à l’Institut national de prévoyance sociale (INPS). Et ce sont les dames de la CMSS qui se sont adjugé le trophée de la grande finale en dominant celles de l’INPS par 3-0. En levée de rideaux, des dames de la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) ont battu (1-0) celles de l’Agence Nationale d’Assistance Médicale (ANAM) lors de la petite finale.

«L’initiative est salutaire et je l’encourage. Que les caisses de sécurité sociale se retrouvent autour du sport est une bonne chose. Cela veut dire que la sécurité sociale va de l’avant et que l’Assurance maladie universelle sera mise en œuvre dans les meilleures conditions», a déclaré Madame le Ministre Diéminatou Sangaré après le coup de sifflet final de cette finale. Pour elle, cette initiative est un vecteur important de paix, de cohésion sociale, de rapprochement et surtout d’épanouissement personnel et de bien-être. Et d’ajouter que le sport aussi est bon pour la santé. C’est dans cette optique qu’elle pense que toutes les entreprises du Mali devraient suivre cet exemple.

Après la clôture de ce tournoi de football féminin entre les services de sécurité sociale du Mali, le Directeur général de l’INPS, M. Ousmane Karim Coulibaly, s’est dit très comblé au même titre que tous les autres responsables. Selon lui, organiser une coupe comme ça n’était pas donné d’avance. Il affirme que l’objectif de cette initiative est de favoriser plus de cohésion entre les peuples de la sécurité sociale.

L’organisation de cette compétition, dit-il, est une occasion pour les différents services de sécurité sociale de se connaître. Ces établissements, selon lui, sont «un même peuple chargé de faire de la promotion de la sécurité sociale» au Mali. «Nous réussirons cette mission lorsque nous sommes unis», a soutenu M. Ousmane Karim Coulibaly. «La meilleure équipe a gagné et elle est à saluer», a laissé entendre le DG de l’INPS.

«On se réjouit de la tenue de cette coupe. Il n’y a pas de perdant ni de gagnant. On veut vraiment être ensemble. On a beaucoup de choses à faire ensemble», a assuré le Directeur général de la CMSS après la remise du trophée. Quant au Directeur général de l’Agence Nationale d’Assistance Médicale (ANAM), Hameth, M. Ben Hamane Traoré, c’est les OPS qui ont gagné. Pour lui, la cohésion recherchée par les différents services de sécurité sociale est acquise. C’était le lieu pour lui de remercier et de féliciter les organisateurs des différentes structures pour la réussite de l’initiative.

Commentaires via Facebook :