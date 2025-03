Sidi Bekaye Magassa, secrétaire General de la FEMAFOOT : “Le but de l’AGE est de corriger les insuffisances des statuts adoptés en 2021″”Il s’agit de clarifier des passages qui prêtaient à interprétation”

Dans un entretien qu’il nous a accordé, le secrétaire général de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Sidi Békaye Magassa, nous parle des enjeux de l’Assemblée générale extraordinaire, reprogrammée pour le 17 mars 2025 après le report de la date initiale du 28 février 2025. Tout en insistant sur le bien-fondé de la tenue de cette instance, Magassa réitère la volonté du Comité Exécutif de la Fémafoot de pacifier les rapports avec les uns et les autres et surtout de collaborer fidèlement et loyalement avec le département chargé des Sports dans le respect des textes pour l’intérêt du football malien. Interview.

Aujourd’hui-Mali : Monsieur le secrétaire général, vous venez de ré-convoquer l’assemblée générale extraordinaire, initialement prévue le 28 février, au 17 mars 2025 et jours suivants s’il y a lieu. Pouvez-vous nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision ?

Sidi Békaye Magassa : Cette question méritait d’être posée. Effectivement, sous l’instigation du comité exécutif de la Fédération, nous avions convoqué les membres statutaires à une assemblée générale extraordinaire qui avait deux sujets essentiels à son ordre du jour :

– l’adoption du budget 2025

– la révision de certains de nos textes dont les statuts de la Fédération malienne de football. Quand nous avions transmis le projet de révision à la Fifa, ses experts ont estimé que le document avait quelques lacunes en comparaison avec les nouveaux statuts types auxquels toutes les associations doivent se conformer au moment de réviser les leurs.

La tenue d’une AGE en l’état actuel obéit à quel impératif ?

Les statuts actuels ont été adoptés en 2021 pour corriger les insuffisances de ceux laissés par le Comité de normalisation. A l’époque, le président Mamoutou Touré a souhaité qu’on fasse des textes consensuels en associant ceux qui étaient considérés comme des “frondeurs”. A la pratique, l’on s’est rendu compte que beaucoup de nos textes comportent des insuffisances, voire des incohérences qu’il faut corriger. Pour éviter les conflits dus à l’interprétation, il faut des textes clairs.

Quelles seront les modifications à apporter aux textes et quel sera leur impact dans la pratique du football dans notre pays ?

Comme nous le disions dans la réponse de la question précédente, les modifications qui sont proposées par le panel des experts nommés par le Comité Exécutif pour faire le travail de “toilettage” de certains de nos textes, ont trait surtout à clarifier des passages qui prêtaient à interprétation.

Est-ce que toutes les ligues ont déjà manifesté leur intérêt à participer à ces assises?

Dès la première convocation, tous les membres se sont manifestés et ont transmis les noms des délégués qui devraient les représenter. Certains ont même fait le déplacement sur Bamako.

Qu’en est-il avec l’audit de performance commandité par le ministère des Sports ?

Cette histoire d’audit de performance que l’inspection du ministère de la Jeunesse et des Sports a voulu entreprendre à la Fémafoot est un “gros malentendu”. Après les explications de part et d’autre, nous pensons que le malentendu est dissipé et nous n’avons plus entendu parler d’audit.

Un mot de la fin ?

A notre avis, les ressentiments et les récriminations qui existent entre le département et le Comité exécutif ne servent pas les intérêts du football de notre pays. Il faut que ces deux entités regardent dans la même direction. C’est à ce seul prix que les bons résultats vont tomber.

Propos recueillis par El hadj A. B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :