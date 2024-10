Lancée le 16 août 2024, la 4e édition de la «Super coupe Assimi Goïta» de football a connu son épilogue le lundi 23 septembre avec le sacre de la région de Koulikoro. En finale disputée au Stade Mamadou Konaté de Bamako, elle a battu l’équipe du Conseil National de la Transition (CNT) par 1-0. Koulikoro succède ainsi à Ségou au palmarès de cette belle initiative fédératrice de la jeunesse malienne également ouverte aux institutions de la République comme le gouvernement et le CNT.

Mais, comme l’a récemment évoqué un jeune leader politique, il est temps de penser à institutionnaliser cette belle initiative en pensant à l’institution et non à celui qui l’occupe à un moment donné. «Au lieu d’une Super coupe ATT, IBK ou Assimi, faut juste initier légalement la Super coupe du président de la République… Cela diminuera l’opportunisme», pense Moussa Sey Diallo, élu municipal en commune I. «Cette Super coupe est une formidable activité de cohésion à travers le sport. En plus, elle comble un vide dans la période sportive», ajoute ce jeune patriote très engagé. Et nous sommes parfaitement d’accord avec lui que, avec le concept actuel, «cette initiative est devenue un formidable lit pour les opportunistes de tous les genres».

«Il suffit juste de l’institutionnaliser et de le budgétiser à la présidence, autrement en faire la Super coupe du président de la République pour rapprocher davantage le chef de l’Etat des jeunes des régions, donc de la base à travers une activité ludique et sans aucune ambition de manipulation», souligne le jeune élu. Il est vrai que dans sa formule actuelle, la Super coupe brasse plus que la jeunesse sportive du pays avec des organisateurs qui visiblement n’ont de compte à rendre à personne par rapport aux fonds utilisés.

Au-delà du principe de la bonne gouvernance, l’institutionnalisation permettrait de réellement perpétuer la compétition. N’est-ce pas que les présidents passent, mais l’institution (présidence) demeure !

Alphaly

