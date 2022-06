Le mercato bat son plein en Europe et beaucoup de joueurs maliens sont concernés par cette vague déferlante qui transporte des joueurs souvent en manque de temps de jeu vers des destinations dorées leur permettant de relancer leur carrière. C’est le retour au bercail pour certains après des prêts vers d’autres clubs afin d’aiguiser les armes et rebondir de nouveau. Certains joueurs maliens comme Yves Bissouma, Hamari Traoré, Cheick Doucouré ou Aliou Dieng sont sur les tablettes des grosses cylindrées européennes et risquent de signer de juteux contrats d’ici la fin du mercato.

Les clubs Autrichiens semblent avoir du goût pour les joueurs maliens. Si Sékou Koita, qui revient d’une longue blessure, a déjà pris le chemin des entrainements afin de pouvoir réaliser une saison de rêve, tel n’est pas le cas de Mohamed Camara qui figure sur la liste de plusieurs clubs anglais. Lassana Coulibaly, le milieu des aigles qui était sur la liste des départs du club Italien de Salernitana, a finalement convaincu son entraineur par ses performances lors de ces derniers matchs du championnat et doit rester à Salerne.

L’ancien pensionnaire de l’Académie Jean Marc Guillou de Bamako, Hamari Traoré, devrait quitter Rennes, car convoité par plusieurs clubs, dont Arsenal. Le capitaine des aigles risque de rejoindre les Gunners. Après quelques mois en Turquie, le meilleur joueur de la coupe du monde junior 2015 et l’un des meilleurs espoirs du football malien est sur le point de rejoindre la deuxième division Anglaise, Hull City, afin de franchir de nouveaux paliers et d’oublier la saison cauchemardesque qu’il vient de subir.

Le longiligne milieu de terrain des Aigles du Mali, Cheick Doucoure, auteur d’une tonitruante saison sous les couleurs du Racing Club de Lens, est sur la liste de plusieurs grands clubs du vieux continent, dont Crystal Palace. Le défenseur buteur de Metz, Boubacar Kiki Kouyaté, après une saison compliquée, quittera probablement ce club. Yves Bissouma a quitté et a rejoint Tottenham pour un montant d’environ 25 millions de livres sterling. Birama Touré et Lassine Sinayoko retrouvent la ligue 1 avec Auxerre.

Moussa Doumbia et Sambou Yattabaré rétrogradent et se retrouvent en ligue 2 Française sous les couleurs Sochaliennes. A l’image de ces derniers, beaucoup d’autres joueurs maliens comme Aliou Dieng d’Al Ahly du Caire risquent de changer de club et d’atmosphère afin de tracer une nouvelle page de leur carrière, et cela, au grand bonheur de la concurrence dans le nid des aigles en vue des futurs échéances continentales et mondiales.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :