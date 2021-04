Employabilité dans le numérique : un rapport de 17 recommandations remis au ministre Touré

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia Touré a reçu, le mardi 20 avril 2021, le rapport d’activités du Mali Digital Award (MDA), premier salon dédié à l’employabilité dans le numérique. Un document qui recense les défis et opportunités du secteur numérique au Mali.

Au total, ce sont 17 recommandations qui ont été formulées à l’issue du salon tenu du 25 au 27 mars 2021, au Centre internationale de Conférence de Bamako. Les recommandations sont entre autres : regrouper les acteurs du numérique pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux pour la création des Activités génératrices de Revenu, la promotion de la paix, ou encore le partage d’expérience ; la création d’une plateforme libre d’échanges sur la problématique de l’emploi des jeunes ; favoriser la transparence dans les institutions à travers la mise en place des plateformes multisectorielles d’informations sur les procédures administratives.

Dans son rapport de plus de 50 pages, Mali Digital Award a aussi recommandé : la mise en place d’une agence pour l’accentuation et la surveillance des efforts de digitalisation de l’Etat du Mali ; l’amélioration de la couverture médiatique sur le territoire national ; ou encore la création d’un cadre de réflexion sur les nouveaux modes de paiement en ligne et déterminer leur impact économique. Egalement, à l’issue du salon, l’Agence de Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) a décidé d’offrir un stage aux 48 jeunes ayant réussi la formation aux métiers du numérique.

Après avoir reçu le rapport des mains d’Ander Baba Diarra, initiateur du MDA, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a renouvelé ses félicitations aux organisateurs du salon. Une initiative qu’il ne « regrette pas » d’avoir accompagné. « Nous accompagnons beaucoup d’initiatives, mais c’est l’une des rares fois où l’on reçoit un rapport d’activités, sinon il n’y a même pas une lettre de remerciement », a déploré le ministre Mohamed Salia Touré.

Le MDA a été bénéfique au ministère de l’Emploi à plus d’un titre. Ainsi, l’international Trade Center, installé à Dakar, a proposé de former 1000 jeunes maliens dans le domaine de l’entreprenariat numérique, notamment l’électronique, la mécatronique, la conception graphique, le marketing digital, la technique de commercialisation en ligne. « L’appel à candidature sera bientôt lancé et le ministère n’aura qu’à fournir les infrastructures sans autre apport financier », s’est réjoui le ministre Touré.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

