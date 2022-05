Sous le vocable de la «résilience en matière de sécurité nutritionnelle sur le continent africain » et du renforcement des systèmes agroalimentaires, de santé et de protection sociale pour l’accélération du développement socio-économique et du capital humain», l’Afrique a célébré le 59e anniversaire de son unité, le mercredi 25 mai dernier. Le Mali, à l’instar des autres pays du vieux continent, a célébré ladite journée par une montée des couleurs à la Tour d’Afrique de Bamako, un monument dédié à l’unité de l’Afrique.

Et comme dans nombre d’autres pays, cette journée est fêtée dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie de la COVID-19 avec ses lourdes conséquences sur ses économies, aggravée par l’insécurité alimentaire, les conflits et le terrorisme qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité. Et surtout des conséquences économiques des sanctions économiques infligées par la communauté sous-régionale depuis bientôt. L’occasion était bonne pour le Premier ministre, Chogeuel Maiga, de renouveler la disponibilité du Mali à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté pour la réalisation de l’Unité Africaine, un vœu qui peine à se concrétiser après 59 ans d’existences.

Amidou Keita

