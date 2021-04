Untm-Gouvernement : en attendant les futurs rounds de négociations

L’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) a adressé, lundi dernier, au ministère du Travail et de la Fonction publique, un préavis de grève de 4 jours allant du lundi 17 mai au vendredi 21 mai 2021. La décision a été prise le vendredi dernier au cours d’une session extraordinaire tenue à la Bourse du travail.

Dans ce préavis de grève, la plus grande centrale syndicale des travailleurs du Mali revendique l’application immédiate des accords dont les délais sont à termes échus ou dépassés par rapport aux délais du procès-verbal de conciliation signé le 5 février 2021, le traitement diligent des accords dont les délais ne sont pas arrivés à terme, en vue de l’extinction du Procès verbal de conciliation signé le 5 février 2021 et la prise en main par le gouvernement de Transition des salaires des travailleurs de la Comatex ainsi que le redémarrage de la production dans l’immédiat.

L’UNTM exige aussi l’élargissement de la prime de judicature aux greffiers et secrétaires des greffes et parquets conformément à l’harmonisation du point 1.1 du procès-verbal de conciliation du 5 février 2021 ; le retour à leur poste respectif des 22 travailleurs du ministère de l’Administration territoriale relevés suite à la grève du 9 novembre au 22 décembre 2020 ; et l’application immédiate du point d’accord relatif au paiement des salaires et accessoires de salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l’administration générale conformément aux procès-verbaux de conciliation des 23 mai 2017, 24 mai 2018 et 26 juin 2019. S’y ajoute l’application immédiate des accords d’établissement des Agences de développement régional (ADR) du Mali.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé, a fait savoir que si les exigences formulées ne sont pas satisfaites, le bureau exécutif engage tous ses démembrements à observer ce débrayage de 96 heures. Si rien n’est fait, l’UNTM se réserve le droit d’une continuation de la grève à partir du «lundi 31 mai 2021 en lui donnant un caractère illimité», a annoncé Yacouba Katilé.

Officiellement, le gouvernement n’a pas encore réagi à cet énième préavis de la grande centrale syndicale. Au ministère du Travail et de la Fonction publique en charge du dossier, on s’active comme on peut pour ne pas commettre les erreurs du passé, c’est-à-dire laisser les jours filer et essayer de se rattraper à la dernière minute.

Le conseiller technique Mamadou Konaté que nous avons approché hier a indiqué que la commission de conciliation sera mise en place dès que les parties désigneront leurs représentants et établiront le mémoire de défense. «C’est sur la base de ces éléments que la commission de conciliation sera mise en place», a précisé le conseiller technique au département ne charge du Travail et de la Fonction publique.

À la question de savoir si le moment est bien choisi pour ce préavis de grève de l’UNTM, Mamadou Konaté répondra qu’il n’a ni d’avis personnel ni d’avis politique à donner.

Mohamed D. DIAWARA

Commentaires via Facebook :