Journée internationale du travail (1er mai) : L’UNTM appelle à la vigilance, à l’unité et à la mobilisation citoyenne

Chaque 1er mai est célébré la journée internationale du Travail. A quelques semaines de l’évènement, le Secrétaire Général de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), la grande centrale syndicale des travailleurs, Yacouba Katilé s’est adressé aux travailleuses et travailleurs du Mali à travers une lettre circulaire. Dans laquelle, il a appelé à la vigilance, à l’unité et à la mobilisation citoyenne.

L’édition 2025 de la journée internationale du travail (1er mai) est placée sous le thème : « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la Nation ». Dans ses mots, le SG Katilé a estimé que cette journée est bien plus qu’une date dans le calendrier syndical. Car c’est une journée de mémoire, de lutte et d’espérance.

Mémoire des sacrifices de celles et ceux qui, dit-il, depuis plus d’un siècle, se sont battus pour la dignité, la justice sociale, la liberté syndicale et l’amélioration des conditions de travail. « Espérance pour les générations actuelles et futures que la force collective des travailleurs puisse bâtir une société plus équitable » a déclaré M. Katilé.

Selon lui, au Mali, ladite Journée prend une résonance particulière surtout dans un pays engagé sur la voie d’une refondation politique, économique et sociale. Que le 1er mai est l’occasion pour les travailleuses et travailleurs de rappeler leur rôle central dans la construction de la Nation, comme ils l’ont toujours fait aux heures décisives de l’histoire du Mali, y compris pendant la lutte anticoloniale.

Dans la même circulaire, le SG Katilé précise qu’aujourd’hui encore, dans un contexte marqué par des crises multiples sécuritaire, économique, institutionnelle, les travailleuses et les travailleurs font preuve d’un patriotisme admirable, souvent dans l’ombre, au prix de nombreux sacrifices. Et l’UNTM, fidèle à sa mission, n’a cessé d’interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en œuvre les accords signés, de garantir les droits syndicaux fondamentaux, et d’œuvrer à une justice sociale inclusive.

« Depuis plusieurs années, notre Centrale a choisi la voie de la responsabilité patriotique, en suspendant même ses mots d’ordre de grève au nom de l’intérêt supérieur de la Nation. Mais cette responsabilité ne saurait être synonyme de résignation ou de renoncement. Le 1er Mai 2025 doit donc être un moment de vérité, de mobilisation et de mise en garde. Vérité sur l’injustice persistante que subissent de nombreux travailleurs. Mobilisation pour la relance d’un dialogue social sincère et productif. Mise en garde contre toute tentative de remise en cause des acquis sociaux » a-t-il laissé entendre.

Il a également indiqué qu’ils doivent réaffirmer que la refondation du Mali ne se fera pas sans les travailleuses et les travailleurs. « Notre engagement pour la paix, la justice sociale, la solidarité et la démocratie ne faiblira pas. Nous restons vigilants, unis et mobilisés pour que l’avenir du Mali soit construit sur la base d’un travail digne, respecté et protégé » a clarifié le SG de l’UNTM.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :