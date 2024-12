Des violations de droit syndical, des interférences administratives et juridiques sur des questions syndicales de ses membres, des licenciements abusifs, etc. tels sont, entre autres, les sujets abordés par le Secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé lors de la visite du Premier ministre, Chef du gouvernement, aussi Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maïga à la Bourse du Travail.

Dans le cadre de sa prise de contacts avec les différentes couches sociopolitiques après sa nomination au poste de Premier ministre, Chef du gouvernement, le Général de Division Abdoulaye Maïga a rencontré les partis politiques, la société civile, la presse malienne, etc. c’est dans cette même lancée qu’il s’est rendu le mardi 17 décembre 2024 à la Bourse du Travail, siège de l’UNTM (Union Nationale des Travailleurs du Mali). Le Premier ministre était accompagné du Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Dr Fassoum Coulibaly. On notait la présence des membres des cabinets de la Primature et du Ministère du Travail parmi la délégation du Premier ministre.

A la Bourse du Travail, siège de l’UNTM, témoin des grands événements avec la satisfaction du serment respecté, le Premier ministre a été accueilli par le premier responsable de la Centrale syndicale, M. Yacouba Katilé, entouré pour la circonstance des membres du Bureau exécutif de l’UNTM, de la présidente du CNFT/UNTM, Mme Coulibaly Korotoumou Koné et du président du CNJT/UNTM, M. Mamadou Baba Diakité.

Tout d’abord, l’honneur est revenu au Secrétaire général de l’UNTM de souhaiter la cordiale bienvenue au Premier ministre et à sa délégation au nom des membres du Bureau exécutif de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) et de l’ensemble des travailleurs du Mali. M. Yacouba Katilé a salué pour la circonstance la promotion au grade de Général de Division et l’accession de son visiteur du jour au poste de Premier ministre du Mali. ‘’Nous n’avons aucun doute sur vos capacités, sur votre dextérité dans la conduite des grandes affaires et surtout du dialogue patient avec les partenaires. C’est dire donc que vos compétences augurent votre mission à la tête de cette haute dignité d’un franc succès, d’une grande chance pour notre pays, le Mali’’, a souligné le responsable de la Centrale syndicale du Mali.

Dans son intervention, le Secrétaire général de l’UNTM a mis l’accent sur les sanctions injustes et inhumaines décidées de façon illogique et illégales par la CEDEAO envers le Mali, sous le diktat des forces extérieures aveuglées par le formidable élan de souveraineté du Président de la Transition le Général d’armée Assimi Goïta. Au lendemain de ces sanctions, l’UNTM, sous la clairvoyance de son Secrétaire général, a décidé de suspendre toutes les activités d’appui aux revendications considérées comme légitimes par tous les hauts responsables. Et cette décision de l’UNTM a fait tâche d’huile car elle a été imitée par de nombreuses organisations.

Cette suspension a été considérée comme le préface du Pacte de Stabilité sociale et de croissance qui est depuis plus de deux (02) ans mal comprise. Avant de poursuivre : ‘’Des violations de droit syndical, des interférences administratives et juridiques sur des questions syndicales de nos membres, des licenciements abusifs, nous ont poussé à demander des sanctions contre tous ceux qui, sous le couvert du Pacte, directeurs de services, inspecteurs du Travail, agressent les syndicalistes de l’UNTM. Nous avons demandé la reprise sans condition des responsables jetés en chômage sans raison valable, mais employeurs, directeurs et inspecteurs restent sourds. Tout est fait pour nous pousser à l’action. On pousse certains à créer de nouveaux syndicats malgré les conclusions de la conférence sociale et cela avec aussi la complicité d’autorités régionales’’, a-t-il déploré. Mais face à cette situation du pays, les membres de l’UNTM suivent les directives de la Centrale dans l’engagement à accompagner la Transition.

A l’instar des Etats du Sénégal, de la Côte d’Ivoire qui ont consenti des augmentations de salaires pour amener leurs forces syndicales à un Pacte de Stabilité, l’UNTM demande aujourd’hui au gouvernement d’accepter souverainement, non pas une augmentation à large échelle, mais de porter la valeur indiciaire à 500 F au lieu de 400 F, instaurer pour éviter un dérapage général en 2021.

Aussi, dira M. Katilé, la démocratie s’évalue très souvent au rythme des élections qu’il faut en faire. Cependant, les travailleurs, producteurs de biens et services qu’ils sont, constatent malheureusement que la paix sociale, l’atmosphère de sécurité des personnes et des biens, sont des rêves au Nord, au Centre, à l’ouest et au Sud. A quoi ressembleraient des élections dans cette situation où la déconfiture sociale, sécuritaire persiste ? Car les progrès de la paix ne s’accompagnent pas encore d’une fréquentation de nos routes, de nos fleuves. Ne va-t-on pas vers d’autres prises d’otages ? s’interroge le premier responsable syndical.

Aujourd’hui, le constat pousse l’UNTM à demander l’union sacrée, l’abandon des corruptions de tous genres, des gabegies et qu’à l’instar de l’UNTM que tout arrête, que les cadres, les paysans, les éleveurs, les commerçants, tout le pays soutiennent les FAMA (les Forces Armées Maliennes), les assistent pour que le pays recouvre un équilibre total.

En réponse, le Premier ministre a tout d’abord remercié le Secrétaire général et les membres du Bureau Exécutif de l’UNTM pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation.

Le chef du gouvernement a soutenu que l’histoire du Mali ne peut se faire sans celle de l’UNTM car les deux histoires sont liées. C’est ainsi qu’il a salué l’esprit d’anticipation, de patriotisme et de sagesse de du Secrétaire général de l’UNTM et de son équipe. Aussi, il s’est penché sur la lettre de cadrage du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta remis au nouveau gouvernement. Une lettre de cadrage est l’un des axes prioritaires est l’apaisement du climat social. Le Premier ministre a rassuré l’UNTM que toutes les doléances sont légitimes et seront, par conséquent, satisfaites. Dans ce cadre, il a demandé l’indulgence de l’UNTM en cas de retard pris dans la satisfaction de certaines revendications. Car aujourd’hui, le Mali est plus dans une guerre. Car quand il y a une déclaration de guerre, toutes les actions sont arrêtées pour faire face à cela. Mais avec la guerre asymétrique dont le pays est confronté, tout est compliqué.

Parlant du Pacte de stabilité sociale et de croissance, il dira que les autorités de la Transition sont à pied d’œuvre pour sa mise en œuvre. Pour preuve, la tenue d’un atelier d’évaluation tenu à Bamako au CICB et d’une autre rencontre tenue à Bougouni il y a quelques jours. Mais, c’est la situation sécuritaire du pays qui ne sied pas.

Auparavant, l’historique de l’UNTM (Union Nationale des Travailleurs du Mali) a été présenté par M. Soumaïla H. Maïga. Il ressort de son intervention que l’UNTM est plus vieille que le Mali. Car ses premiers jalons ont été portés les 16 et 17 mars 1946 avec la mise en place de l’URSS (Union Régionale des Syndicats du Soudan). Puis l’URSS prendra le nom de l’UNTS (Union Nationale des Travailleurs du Soudan) avant de devenir l’UNTM en 1963 après un congrès qui a regroupé des milliers de délégués à Bamako. Il faut noter que la première école des cadres des syndicats de l’AOF a été créée à Bamako en novembre 1946. Aujourd’hui, l’UNTM compte treize syndicats nationaux et 49 unions locales. Elle compte en son sein le CNFT/UNTM (Comité National des Femmes Travailleuses), le CNJT/UNTM (Comité National des Jeunes Travailleurs) et la Section syndicale de la France.

La visite du nouveau siège du CNJT a mis fin à la visite du Premier ministre à la Bourse du Travail.

Y. Sangaré

