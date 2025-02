”Gouvernance syndicale : quelles stratégies syndicales à déployer par l’UNTM pour le renforcement et la fidélisation des femmes au Syndicat”, tel était le thème choisi par le Comité National des Femmes Travailleuses de l’UNTM (CNFT/UNTM) lors de cet atelier de formation des membres de son Bureau exécutif. Un atelier de formation tenu les 20 et 21 février dernier à la Fondation Friedrich Ebert. La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence du Secrétaire général de l’Union Nationale des Travailleurs du mali (UNTM), M. Yacouba Katilé. C’était en présence de la représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert, Mme Svenya BODE et de certains membres du Bureau exécutif.

L’objectif de cet atelier de formation est de former et d’informer les femmes travailleuses afin d’éveiller leur conscience et aussi de veiller l’application correcte des textes de lois et règlements et à leur amélioration constante. Il s’agissait aussi d’éveiller la conscience des femmes travailleuses afin qu’elles puissent s’impliquer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets et programmes de développement.

Dans ses mots de bienvenue, la présidente du CNFT/UNTM, Mme Coulibaly Korotoumou, a tout d’abord salué le secrétaire général de l’UNTM qui a dédié le présent mandat sous le signe de la formation syndicale. Aujourd’hui, joignant l’acte à la parole, M. Yacouba Katilé se bat afin de mettre des moyens financiers, matériels et humains pour la formation des militantes et militants de l’UNTM. Une vision, aux dires de la présidente Mme Coulibaly Korotoumou Koné, les femmes du CNFT sont en train de traduire en acte concret. Car, a-t-elle dit, un syndicaliste mal formé est un danger pour lui-même, pour la structure qu’il représente et pour l’Etat.

A travers cet atelier de formation sur la gouvernance syndicale, l’UNTM veut donner les moyens pour le renforcement des capacités de ses femmes militantes dans la vie syndicale.

Quant à la représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert, Mme Mme Svenya BODE, elle a souhaité la cordiale bienvenue aux participantes de cet atelier de formation, fruit d’un partenariat entre le CNFT/UNTM et la Fondation. Elle a aussi salué le choix du thème, à savoir : ”Gouvernance syndicale : quelles stratégies syndicales à déployer par l’UNTM pour le renforcement et la fidélisation des femmes au Syndicat”. Avant de terminer, elle a émis les vœux de voir cette collaboration entre le CNFT/UNTM et la Fondation Friedrich Ebert se fructifier davantage pour le bonheur des femmes travailleuses du Mali.

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé a vivement remercié les Femmes travailleuses de l’UNTM et leur partenaire de la Fondation Friedrich Ebert pour la tenue de cette formation sur un sujet aussi important qu’est la gouvernance syndicale. Un thème qui touche l’avenir de l’unité syndicale.

”Les femmes occupent une place très importante dans la société mais demeurent sous-représenté sur le plan syndical. Ce qui doit changer car le syndicalisme ne doit se passer sans cette couche qui représente plus de la moitié de la population”, a souligné le secrétaire général, M. Katilé dans son intervention. A travers cet atelier, la tendance sera renversée, espère le secrétaire général de l’UNTM. Pour cela, il faut créer un environnement où les femmes seront beaucoup plus représentées, le renforcement des capacités et des femmes au niveau des structures plus dynamiques et dans les instances de décision. Aussi, cela passe par des campagnes d’information et de sensibilisation sur les droits des femmes dans le milieu syndical afin qu’elles puissent porter haut les revendications des femmes travailleuses.

Avant de conclure, le Secrétaire général de l’UNTM s’est penché sur le cas du secteur informel dans le monde syndical. Un secteur composé de plus de 80% des travailleurs. Aujourd’hui, l’avenir du monde syndical dépend de la capacité de mobilisation des femmes travailleuses dans le secteur informel. Ainsi, il a invité les femmes à plus de courage et d’engagement dans la vie syndicale pour ne pas être des syndicalistes par défaut.

Pendant deux jours, les participantes de cet atelier aborderont des sous-thèmes tels que : (syndicat : historique, mission, responsabilité au plan pénal, finances, communication et gouvernance syndicales)’ ; (”dialogue social et négociation collective au Mali : Etat des lieux et perspectives) ; (renforcement du pouvoir des syndicats par la promotion des femmes, cas du Mali ; quelles opportunités offertes par les conventions internationales de l’OIT et les actions de nos centrales syndicales ?) ; (rôle et place des femmes dans les syndicats : quelles stratégies syndicales de recrutement et de fidélisation des femmes par l’UNTM ?).

Environ, une quarantaine de femmes travailleuses ont pris part à cette formation.

Y. Sangaré

Pour une bonne communication syndicale

Le CNJT/UNTM lance son site web

Le jeudi 20 février 2025, la salle de réunion ‘’Bakary Karembé’’ de la Bourse du Travail, siège de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) a abrité la cérémonie de lancement officiel du site web du Comité national des Jeunes Travailleurs de l’UNTM (CNJT/UNTM). La cérémonie de lancement était présidée par le Secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé, en présence de certains membres du bureau exécutif. Entre autres on peut citer le Secrétaire administratif Dr Boubacar Diarra, son adjoint Daouda Traoré, le secrétaire chargé à la formation de l’UNTM, M. Soumaïla H. Maïga, des Secrétaires généraux de certains syndicats nationaux (Transports, SYNACOME, etc.).

Cette cérémonie a été une occasion pour le secrétaire général de l’UNTM de saluer le président du CNJT/UNTM, M. Mamadou Baba Diakité et son équipe pour les efforts déployés depuis leur arrivée à la tête du comité. Il a, entre autres, cité l’aménagement et l’inauguration de leur siège, la tenue de plusieurs sessions de formations des membres, et aujourd’hui le lancement de ce site web.

Le Secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé, a salué cette initiative des jeunes travailleurs du Mali regroupés au sein du CNJT. Il a loué les mérites de Mamadou Baba Diakité, président du CNJT/UNTM depuis son arrivée à la tête de cette organisation syndicale qui est en train de changer de visage.

Avant de terminer, M. Katilé a rassuré les jeunes travailleurs de la disponibilité et de l’accompagnement de la Centrale syndicale dans toutes les œuvres qu’ils entreprendront et a invité les jeunes à travailler pour leur plein épanouissement car seul le travail libère l’homme.

Aux dires des différents intervenants, la jeunesse UNTM est en train de s’épanouir sous le leadership de leur doyen secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé. A travers le lancement de ce site, le CNJT/UNTM veut vendre l’image de la Centrale syndicale. Il faut noter le lancement de ce site web a été suivi d’un atelier de formation à l’intention des jeunes travailleurs de l’UNTM.

Y Sangaré

