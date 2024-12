Formation syndicale : Le SYNIATHA outille ses membres

Elévation constante du niveau professionnel syndical et civique de ses membres, tel est le thème retenu par le Syndicat National de l’Industrie Alimentaire, de l’Hôtellerie, du Tourisme, de l’Habillement, des Travailleurs de Maison, des Ambassades et ONG, du Cuir-Peau-Plastique, Tabac et organes connexes (SYNIATHA) pour une formation des membres de son bureau exécutif national.

Le Secrétaire général de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), M. Yacouba Katilé, a présidé le lundi 23 décembre dernier, la cérémonie d’ouverture d’un atelier de formation du Syndicat National de l’Industrie Alimentaire, de l’Hôtellerie, du Tourisme, de l’Habillement, des Travailleurs de Maison, des Ambassades et ONG, du Cuir-Peau-Plastique, Tabac et organes connexes (SYNIATHA). C’était dans la salle de réunion de la Bourse du Travail. En présence des membres du Bureau exécutif national de l’UNTM, des secrétaires généraux des syndicats nationaux et autres invités de marque.

Dans son mot de bienvenue aux militantes et militants, le secrétaire général du SYNIATHA, M. Boubacar Diarra, a tout d’abord salué le secrétaire général de l’UNTM pour son esprit d’ouverture et de clairvoyance qui a placé ce mandat sous le signe de la formation syndicale. Aux dires du premier responsable du SYNIATHA, son syndicat, composé à 99% du secteur privé, est confronté depuis quelques temps à un problème de formation. Et cet atelier est le bienvenu pour permettre à ses camarades militants de mieux cerner les règles fondamentales du syndicalisme. Ce qui leur permettra de faire face aux défis actuels sur le plan syndical.

Aux dires du secrétaire général du SYNIATHA, aujourd’hui, les entreprises considère les syndicats comme des adversaires et non des partenaires qui doivent travailler le bien-être de l’entreprise. C’est dans cette optique que les droits des travailleurs sont violés et mal calculés. Dans ce cadre, il a salué les efforts fournis par le camarade Secrétaire général Yacouba Katilé dans ce sens pour la satisfaction de plusieurs conflits entre employés et employeurs.

‘’Des problèmes notables ont été enregistrés par le SYNIATHA à travers la tenue régulière des instances et la formation des militants. Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Des difficultés existent et ont pour noms : la procédure judiciaire de certains camarades, le non-paiement des cotisations à certains niveaux, la situation à Azalaï, Diago, Mali-lait, etc. La syndicalisation du groupe Azalaï demeure aujourd’hui un problème majeur pour le SYNIATHA’’, a-t-il indiqué.

Avant de terminer, M. Boubacar Diarra a invité le gouvernement a avoir une attention attentive dans la gestion des entreprises avant d’appeler les militants à la ponctualité et à l’assiduité tout au long de cette formation.

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général de l’UNTM s’est dit très satisfait de présider la cérémonie d’ouverture de cet atelier de formation des membres du Bureau exécutif du SYNIATHA. Une formation cadre bien avec la politique mise en place par le BE-UNTM issu du 14ème congrès ordinaire.

Un moment est d’une importance capitale pour renforcer leurs capacités en tant que responsables syndicaux engagés dans la défense des droits des travailleurs.

Aujourd’hui, a-t-il souligné, le contexte actuel impose aux syndicats de faire preuve de vigilance, de compétence et d’innovation pour répondre aux défis complexes qui se présentent dans le monde du travail. Ces défis concernent aussi bien les transformations des relations professionnelles que les mécanismes de protection sociale, la gestion des contrats de travail ou encore les droits liés aux ruptures ou modifications de ces contrats.

Un programme riche et ambitieux abordé au cours des deux journées témoigne de la volonté du SYNIATHA de contribuer à une meilleure compréhension et maîtrise des questions syndicales et sociales. Parlant des thèmes retenus pour cette formation, notamment les régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, la stabilité sociale et la croissance, ainsi que la détermination des droits des travailleurs licenciés ou partant à la retraite, sont au cœur des préoccupations des travailleurs et des syndicats, a martelé M. Yacouba Katilé dans son discours d’ouverture.

‘’En tant que leaders syndicaux, votre rôle ne se limite pas à la revendication, il s’agit également de comprendre en profondeur les lois et les mécanismes qui régissent le travail et les relations sociales pour défendre efficacement les intérêts de nos membres’’, a-t-il déclaré.

Il a salué la collaboration entre le SYNIATHA et les autorités publiques, ainsi que l’appui des experts et partenaires qui ont accepté de partager leurs connaissances et expériences avec SYNIATHA. Un engagement collectif est essentiel pour bâtir un syndicalisme fort, proactif et tourné vers l’avenir.

Avant de terminer, le secrétaire général de l’UNTM a encouragé les membres du Bureau exécutif national du SYNIATHA à participer activement aux discussions et aux débats. Car, a-t-il dit, ce séminaire est une occasion privilégiée d’échanger, d’apprendre les uns des autres et de bâtir une solidarité syndicale plus forte. Car ensemble, ils pourront œuvrer à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des droits fondamentaux des travailleurs. L’atelier a pris fin le mardi 24 décembre 2024.

Il faut noter qu’après la formation des membres du Bureau exécutif de l’UNTM issu de son 14ème congrès ordinaire et des membres des commissions de contrôle et de discipline, la Centrale syndicale a décidé de mettre à la disposition des syndicats nationaux un fonds destiné à la formation des militantes et militants. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Karembé, membre du SYNIATHA et ancien gardien de la Bourse du Travail, décédé le mardi 17 décembre 2024.

Y Sangaré

Commentaires via Facebook :