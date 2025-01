Le Comité national des Jeunes Travailleurs du Mali (CNJT/UNTM) a célébré le jeudi 16 janvier dernier le premier anniversaire du nouveau Bureau exécutif mis en place à l’issue de son congrès tenu à Ségou. Une cérémonie couplée de l’inauguration de son siège sis dans l’enceinte de la Bourse du Travail, siège de l’UNTM. Une cérémonie grandiose qui a regroupé des invités venus des différents départements ministériels, des services publics et privés et des camarades militants du bureau du CNJT.

Le nouveau Bureau Exécutif du Comité national des Jeunes Travailleurs du Mali (CNJT/UNTM) a fêté son premier anniversaire le jeudi 16 janvier dernier à la Bourse du Travail. La cérémonie d’anniversaire était placée sous la présidence de M. Yacouba Katilé, Secrétaire général de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali. On notait la présence à ses côtés du Secrétaire général du Ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Drissa Guindo, de M. Salif Bagayoko, Conseiller technique au Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, du représentant du Ministre de la jeunesse et des sports chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, du Directeur général du FAFPA (Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage), du représentant du président du Conseil National de Transition, du vice-président de l’AIGE, M. Ousmane Traoré, de la représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert et de plusieurs autres invités de marque.

Dans son mot de bienvenue, le Président du CNJT/UNTM, M. Mamadou Baba Diakité a, tout d’abord, remercié les invités qui ont répondu à l’invitation des jeunes travailleurs du Mali à l’occasion du premier anniversaire du nouveau Bureau exécutif. Une cérémonie anniversaire couplée de l’inauguration de leur nouveau siège.

Aussi, il a vivement et sincèrement remercié le Secrétaire général de l’UNTM (Union Nationale des Travailleurs du Mali), M. Yacouba Katilé pour les sacrifices consentis à la tête de la Centrale syndicale et pour le bonheur des travailleurs maliens et leurs familles.

”Le Secrétaire général, le Camarade Yacouba Katilé demeure une référence, un modèle pour les jeunes travailleurs. Très modeste, discret mais efficace, il a pu inculquer l’esprit de bonne collaboration au sein de l’UNTM et au CNJT/UNTM. C’est un homme que la jeune génération doit emboîter le pas pour ne pas se perdre dans la vie de tous les jours”, a souligné M. Mamadou Baba Diakité.

Ensuite, il a fait une brève présentation des différentes activités (audiences avec certaines personnalités du pays, la journée de plantation d’arbres sur la route de Koulouba et les différentes formations syndicales) menées par le CNJT/UNTM depuis sa mise en place il y a un an à l’issue du dernier congrès de Ségou.

Transparence oblige, le président du CNJT/UNTM a fait l’état du bilan financier à la date du 15 janvier 2025. Avant de terminer, il a salué les membres du Bureau Exécutif du CNJT/UNTM pour leur engagement et leur détermination dans le combat de tous les jours.

Au nom des participants à la formation syndicale à Lomé sur le thème : ”le fondement de la formation des adultes”, la porte-parole a adressé ses vifs remerciements à leur président, M. Diakité qui n’a ménagé ni son temps, ni son énergie afin que le CNJT/UNTM puisse retrouver sa renommée d’antan. Aussi, elle a salué le Secrétaire général de l’UNTM pour les sacrifices consentis dans la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs depuis son arrivée à la tête de l’UNTM en 2014.

Dans son discours, le Secrétaire général du Bureau Exécutif de l’UNTM a magnifié toute sa joie et son honneur de présider cette cérémonie de célébration de l’an I du CNJT/UNTM et de l’inauguration de leur nouveau siège. Aux dires de M. Yacouba Katilé, cette cérémonie marque un moment fort de reconnaissance, de gratitude et de célébration des efforts conjoints ayant permis au Comité National des Jeunes Travailleurs (CNJT) de l’UNTM d’atteindre des résultats remarquables au cours de l’année écoulée.

Au nom de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali et en son nom propre, il a salué l’engagement, la détermination et le dynamisme de tous les membres du Bureau exécutif du CNJT. Un bureau qui a su porter haut les valeurs de la Centrale syndicale à travers un travail assidu et des initiatives variées qui contribuent à l’épanouissement de la jeunesse travailleuse de notre pays.

”L’année 2024 a été riche en activités pour le CNJT. De la tenue de séminaires sur la négociation collective et le leadership à la participation à des congrès, ateliers et événements internationaux, vous avez su démontrer une capacité remarquable à apprendre, à partager vos connaissances et à promouvoir le dialogue social. Ces efforts témoignent non seulement de votre volonté de progresser, mais également de votre attachement à faire de l’UNTM un acteur incontournable du progrès social au Mali”, a-t-il martelé.

Aussi, il a rendu un hommage mérité aux institutions, entreprises et partenaires qui ont apporté leur soutien matériel et financier au CNJT. Grâce à ses contributions généreuses, le siège du CNJT a pu être réhabilité et équipé. Je salue particulièrement. Parmi ces partenaires, il a, entre autres, cité Dr Matalla SANGARÉ, pour la réhabilitation du siège ; le Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, pour son don de mobiliers et de matériel ; le Président du Conseil National de la Transition, pour son appui en équipements ; le Ministre de la jeunesse et des sports chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne pour son appui logistique. Et bien d’autres donateurs tels que la FES (Fondation Friedrich Ebert), la CMSS (Caisse Malienne de Sécurité Sociale), l’ONEF (Office National de l’Emploi et de la Formation) et l’UNTM elle-même.

Ces différents soutiens est une illustration vivante de ce que peut accomplir une collaboration sincère et bienveillante en faveur de la jeunesse. Aussi, il a félicité les récipiendaires des attestations de reconnaissance qui sont le reflet d’une contribution exceptionnelle à la réussite des activités du CNJT. Les jeunes travailleurs de l’UNTM sont aujourd’hui des modèles pour la jeunesse travailleuse, et, dans ce sens, leur engagement inspire tous ceux qui souhaitent bâtir un Mali plus juste et solidaire.

Le temps fort de cette cérémonie a été la coupure du ruban symbolique par le Secrétaire général, M. Yacouba Katilé. Au cours de cette cérémonie, plusieurs attestations de reconnaissance et de formation ont été décernées à des personnalités telles que le Président du CNT, Général du Corps d’Armée Malick N’Diaw, aux Ministres Dr Fassoum Coulibaly, Mme Oumou Sall Seck, M. Ibrahim Abdoul Kassoum Fomba, aux Directeurs généraux de la CANAM, la CMSS, l’INPS, au Secrétaire général et ses deux adjoints du Bureau Exécutif de l’UNTM, au vice-président de l’AIGE, aux participants à la formation syndicale à Lomé, etc. Le bureau exécutif du CNJT/UNTM a décerné un Ciwara à leur président, M. Mamadou Baba Diakité pour ses efforts déployés à la tête du comité.

Y. Sangaré

Commentaires via Facebook :