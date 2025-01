Présentation de vœux à l’UNTM : Le BE salue le courage, l’engagement et la ténacité du Secrétaire général Yacouba Katilé

Le Bureau Exécutif de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (BE-UNTM) a présenté ses vœux à l’occasion du noue 2025. C’était le mercredi 08 janvier dernier dans la salle ‘’Bakary Karembé de la Bourse du Travail, siège de l’UNTM. Ont pris part à cette cérémonie de présentation de vœux, les membres du Bureau Exécutif et des membres des commissions de contrôle et de discipline.

Au nom du Bureau Exécutif de l’UNTM, le Camarade Issa Bengaly, 2ème secrétaire général adjoint a exprimé les vœux de bonne et heureuse année 2025 au Secrétaire général Yacouba Katilé, à sa famille et à tous ceux qui lui sont chers.

‘’Aujourd’hui, le Secrétaire général Yacouba Katilé est un monument dans le monde syndical. Il a défendu les intérêts des travailleurs malien partout il a servi’’, a précisé M. Issa Bengaly.

A partir de 2001, le rythme des augmentations de salaires avait baissé. Progressivement le pacte social mourait, au grand dam des travailleuses et travailleurs ulcérés par les réalisations monumentales qui couronnaient les nominations politiques et administratives.

La confiance en l’UNTM même était en cause. Un fort sentiment de changement radical était ressenti partout à Bamako, comme dans les régions et cercles.

C’est dans ces conditions qu’émergea l’actuel Secrétaire général, M. Yacouba Katilé, ayant à ses côtés de jeunes responsables syndicaux, incarnations vibrantes d’un nouveau syndicalisme. Tout le peuple et le monde allaient s’en rendre compte à l’occasion des négociations de juillet-Août 2014 qui virent l’UNTM rompre les discussions et lancer une grève d’avertissement réussie à cent pour cent (100%) dans certaines régions comme Koulikoro, et entre quatre-vingt-quinze (95) et quatre-vingt-dix pour cent (90%) dans la plupart des Régions.

Ce sont ces jeunes qui, sous la direction de Katilé, travaillent avec ardeur et patience pour soutenir le peuple, (ses femmes et sa jeunesse surtout) à sortir du chômage et du sous-emploi.

La jeune équipe avait l’ambition de restaurer l’image du Mali, de pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance qui lui collait à la peau depuis la République Soudanaise. La lutte contre la mauvaise gestion, l’enrichissement illicite, le népotisme, mais aussi l’entraînement des travailleurs à la ponctualité aux lieux de travail, à l’amélioration quantitative et qualitative de la production des biens et services, constituent aujourd’hui la pierre angulaire de l’UNTM. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait fait le choix du Syndicalisme de développement.

Au nom de ses camarades membres du BE, Issa Bengaly a salué le courage, l’engagement, la détermination et la ténacité du Secrétaire Général Yacouba Katilé dans la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Avant de terminer, il a souhaité que l’année 2025, soit pour le Secrétaire général Katilé et sa famille, une année de bonheur, de prospérité, de santé, de paix et surtout de succès et réussite dans leurs entreprises.

En réponse, très ému, le Secrétaire général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé a salué cette initiative des membres du Bureau exécutif devenue une tradition au début de nouvelle année. Pour lui, c’est avec beaucoup d’émotion teintée de plaisir qu’il reçoit les vœux de bonne et heureuse année 2025. C’est là la démonstration que malgré certaines inconvenances de langage, de comportement, l’UNTM demeure une entité fraternelle, amicale.

Pour M. Yacouba Katilé, les enjeux du moment, tous les défis qu’ils comportent obligent la Centrale syndicale à la solidarité, mais aussi à la joie de pouvoir servir des milliers de travailleuses et de travailleurs dispersés sur tout le territoire et au-delà des populations qui attendent avec incertitudes des solutions aux problèmes qui les assaillent.

‘’Les impératifs d’un moment comportant des aspérités souvent tranchantes, mettent les nerfs à fleur de peau, et si dans ces conditions j’ai pu choquer individuellement et collectivement des membres du Bureau, je vous prie d’accepter mes excuses et le regret d’incongruité entre des gens œuvrant pour la même cause’’, a-t-il souligné.

Aux camarades membres du Bureau Exécutif, à tous les membres, hommes et femmes, jeunes et vieux, il a adressé ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2025. Que l’année nouvelle soit pour chacun des membres du bureau, pour tous les travailleurs, leurs familles, un havre de bonheur, de santé à l’intérieur des familles et des communautés parentales. La cérémonie a pris fin par des prières pour le Mali et pour l’UNTM.

Y Sangaré

