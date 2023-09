Défense de la patrie : L’appel au sursaut patriotique et citoyen

Les récentes attaques barbares qui ont endeuillé notre pays méritent que toutes ses composantes fassent l’union sacrée autour des victimes et surtout de la patrie. Pour lancer cet appel urgent aux différentes communautés, le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a organisé, hier au Centre international de conférences de Bamako (CICB), une rencontre « qui place le Mali au dessus de tous» avec les communautés culturelles, traditionnelles et artistiques de notre pays.

Le thème de l’événement était intitulé : « Tabalé : appel fort au sursaut patriotique et citoyen ». Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé la cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les représentants des différentes communautés, y compris des localités victimes d’agressions, se sont succédés au pupitre pour exprimer leur disponibilité à soutenir les autorités de la Transition. Dans six langues transfrontalières (bamanakan, fulfuldé, songhoï, tamasheq, dogosso et soninké), des messages d’union sacrée et de soutien à l’Armée malienne ont été transmis.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a expliqué que cette initiative est le résultat d’une instruction du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, au gouvernement. La décision du chef de l’État vise à entreprendre des actions pour la mise en branle des synergies pour la défense de la patrie, pour la paix, afin de préserver notre unité nationale. Andogoly Guindo a souligné l’importance d’utiliser nos ressources culturelles. Selon lui, leur mise en service est une nécessité aujourd’hui pour réguler les tensions et instaurer un climat de paix. Il a affirmé que cet appel est un cri de cœur à la résistance culturelle.

L’objectif, a indiqué le ministre Guindo, est de mettre en synergie les légitimités traditionnelles, les acteurs de la culture, les communicateurs traditionnels, les organisations culturelles et civiles pour créer l’union sacrée afin de consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale. .

Le chef du département en charge de la Culture a aussi fait savoir que la rencontre est une invitée pour l’ensemble du peuple malien et du monde de la culture en particulier à repenser les ressorts culturels nécessaires au sursaut national pour la défense de la patrie, la paix et l’unité nationale.

« Si nous ne formons pas l’union sacrée, ça sera fini pour notre pays. Unis nous vaincrons», a dit clairement Andogoly Guindo, avant de rendre hommage aux Forces armées maliennes (FAMa) qui engrangent des victoires éclatantes. Enfin, il a invité les Maliens à soulager les familles éprouvées. «Nous devons unir nos intelligences, nos énergies et nos moyens pour sauver le Mali», conclut-il.

Le Premier ministre a invité la population à apporter un soutien sans condition aux Forces armées maliennes. Il faut, a insisté Choguel Kokalla Maïga, éviter les amalgames à tout prix et donner sa vie pour le pays, si cela est nécessaire. Le chef du gouvernement a également appelé à l’union sacrée autour de notre pays. Pour le Premier ministre Maïga, le combat que le Mali mène contre les ennemis de la paix est une cause juste. C’est pourquoi, at-il déclaré, le peuple doit être certain que nous gagnerons la guerre. Il a salué les partenaires qui soutiennent notre pays dans ces temps difficiles.

Mohamed DIAWARA

