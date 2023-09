Mali : l’Armée mobilisée pour défendre ses positions à Léré (Cercle Niafunké)

Dans cette dynamique, elles sont mobilisées dans le secteur n°3 de l’opération Maliko, dans la zone de Léré (Cercle de Niafunké), dont le camp militaire a fait l’objet d’une attaque terroriste dimanche dernier, a indiqué l ‘état-major général des Armées dans un communiqué publié ce lundi 18 septembre 2023, sur l’évolution de la situation dans cette zone.

« Suite à une attaque des forces du mal contre le camp militaire de Léré, ce dimanche 17 septembre 2023, les FAMa sont actuellement mobilisées dans le secteur n°3 pour défendre ses positions et maintenir la paix et la sécurité des populations », souligne le communiqué de l’état-major. Dans cette communication, la haute hiérarchie militaire explique que la « mission principale des FAMa dans cette opération est une fois de plus de détruire l’ennemi, de le dissuader à commettre tout acte d’agression et de protéger nos populations ».

À ce propos, l’État-major rappelle qu’au cours des dernières semaines, les troupes maliennes ont mené plusieurs opérations pour contrer les menaces potentielles. « Ces opérations ont entraîné la capture de plusieurs individus soupçonnés d’activités terroristes et ont permis de saisir une importante quantité d’armes et de munitions », précise le communiqué. Il est important de souligner que grâce à la détermination de notre vaillante armée, la sécurité s’est améliorée dans le pays et la menace terroriste a été considérablement réduite.

Ainsi, l’État-major rassure que les FAMa continueront à agir de manière résolue pour garantir la stabilité à long terme sur toute l’étendue du territoire national. « Nous tenons à exprimer notre gratitude et notre admiration envers nos vaillants soldats qui servent avec courage et dévouement pour protéger notre Nation. Nous sommes extrêmement fiers de leur professionnalisme et de leur engagement constant envers le devoir », se félicite la haute hiérarchie militaire.

Cette attaque du Camp de Léré intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans le septentrion malien dont le plus dramatique fut celle du bateau “Tombouctou” . À toutes ces actions ignobles et indicibles, les FAMa ont apporté des ripostes adéquates qui ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes dont des chefs. Mais aussi de récupérer une quantité importante de matériel de guerre et d’en détruire plusieurs.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :