Le Colonel Assimi GOÏTA a remis, ce jeudi 19 janvier 2023, plusieurs nouveaux aéronefs de combat aux patrons de l’armée malienne. Il s’agit d’équipements russes composés d’avions de chasse de type Soukhoï 25, d’avions d’attaque et d’entraînement de type Albatros L39, et d’hélicoptères de combat MI 8.

« Je suis le plus heureux des chefs d’État-Major », a déclaré le Général de brigade Alou Boï Diarra, Chef d’État-major général de l’Armée de l’air, dans son mot de réception des nouveaux aéronefs. Les équipements ont été réceptionnés à la base aérienne de Sénou, dans une ambiance de fête, celle du 20 janvier, marquant le 62e anniversaire de la création de l’armée malienne.

Composés d’avion de chasse, d’avions d’attaque et d’entraînement et d’hélicoptères de manœuvre, cette réception de matériels est de loin le plus grand lot d’aéronefs jamais reçu par les forces armées maliennes. L’armée renforce ainsi sa flotte d’avions de chasse avec un Sukhoï 25, sans doute en remplacement de celui victime de crash le 4 octobre dernier à Mopti. Selon les documents de presse, neuf (09) avions d’attaque et d’entraînement de type Albatros L39 font partie de ce lot de matériels. Aussi, deux (02) hélicoptères de combat de type MI 8 sont réceptionnés.

Les nouveaux avions de combat arrivent à Bamako au moment où les attaques terroristes se multiplient non loin de la capitale. Cependant, le ministre de la Défense, le Colonel Sadio CAMARA explique que « la volonté de moderniser et d’équiper l’armée n’est pas uniquement liée à la crise sécuritaire », mais plutôt le souci d’assurer la sécurité de la population, qui n’est pas un luxe, mais une nécessité. Selon le ministre de la Défense, l’accession d’un pays à la souveraineté « est un long processus dont le but final est de permettre à l’État d’assurer, en autonomie, les besoins essentiels de l’ensemble de ses citoyennes et citoyens ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :