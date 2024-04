L’Etat-major Général des Armées a annoncé la bonne nouvelle de l’assassinat d’un chef terroriste dans un communiqué publié ce jeudi 18 avril. Mais, selon le document de l’armée, la neutralisation d’Ali Sekou Alias Diouraydi est intervenue le 12 Avril 2024. Il a été tué par les forces armées maliennes au cours d’une opération dans le secteur de Dogo, zone de Youwaro, avec plusieurs de ses acolytes terroristes qui sévissaient dans les environs de Laounia. Ce Chef terroriste très recherché par l’armée était jusqu’à son assassinant l’adjoint de Hassane Alias Cheik oumar. Les deux ont la malheureuse réputation d’être des responsables de plusieurs exactions sur les populations et la pose d’engins explosifs improvisés (EEI) dans le secteur contre les personnes en mouvement.

Trois jours après l’assassinat de Ali Sekou alias Diouraydi, l’armée malienne a également fait une belle moisson, le 15 avril 2024, dans le secteur de Sofara, Cercle de Djenné. Le communiqué nous apprend que les FAMa ont engagé de violents combats combinant des tirs d’artillerie et le déploiement des forces terrestres et aériennes contre un important groupe terroriste dans le secteur de Bana et Kabio (Sofara). « Le professionnalisme des FAMa a permis de débusquer et neutraliser des terroristes venus en surnombre et aussi de récupérer les matériels et équipements abandonnés par les rescapés », a déclaré l’armée. Ce nouveau revers infligé aux forces obscurantistes intervient quelques jours seulement après l’exploit réalisé par la force conjointe des armées de l’alliance des Etats du Sahel contre les terroristes dans la zone des trois frontières. Les armées des trois pays nous apprennent la neutralisation de plusieurs groupes terroristes et à la destruction d’importantes bases logistiques dans les zones frontales.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :