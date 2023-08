Les Forces armées maliennes (FAMa) en mouvement vers la localité de Ber, région de Tombouctou, ont riposté vigoureusement, le vendredi 11 août 2023 vers 15h, à une tentative d’incursion dans leur dispositif et à des tirs de harcèlement des Groupes armés terroristes (FLINGUE).

Selon l’Armée, cette attaque terroriste intervient dans le cadre de la rétrocession des entreprises de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) aux FAMa.

Côté ami, six morts et quatre blessés remis. Les terroristes, dans leur débandade, ont abandonné 24 corps, 18 AK-47, 12 motos et du matériel militaire.

Les FAMa, respectueuses de leur mission de Défense de l’intégrité du territoire national et de la sécurisation des personnes et des biens, resteront fidèles à leurs engagements et ne ménageront aucun effort pour le bien-être des populations de Ber prises en otage par les FLINGUE.

Faut-il rappeler que 1734 Casques bleus des contingents britanniques, suédois et égyptiens ont déjà quitté le Mali.

Au 31 décembre 2023, date prévue pour la fin de l’opération, il ne reste que les seules unités de garde, chargées de sécuriser les installations et équipements qui n’auront pas été évacués, mais sans aucune mission à l’extérieur des camps .

Souleymane SIDIBE

