Dans un communiqué datant du lundi, 31 janvier 2022, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) explique les exploits engrangés sur le théâtre des opérations par les FAMa.

Il ressort de ce communiqué, que dans la poursuite de la dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires par les Forces Armées Maliennes, conformément au Plan Maliko et l’opération Kėlėtigui, les acquis opérationnels se renforcent face à des terroristes de plus en plus fébriles en débandade adoptant l’évitement et se dissipant dans la population comme mode d’action avec des capacités de nuisance reposant désormais sur la pose des engins explosifs improvisés (EEI), le sabotage des réseaux GSM et des tirs indirects.

Depuis le dernier communiqué de l’Etat-major général des Armées en date du 25 janvier 2022, en plus des activités de routine de sécurisation de foires, d’escortes, de relèves des unités, de patrouilles de sécurisation des personnes et des biens et de lutte contre la contrebande, l’exploitation des renseignements et les opérations aéroterrestres particulièrement en zones centre et sud se sont poursuivies avec les actions majeures résumées comme suit.

Dans la région de Nara, l’effort a porté sur la recherche du renseignement, particulièrement sur les terroristes se dissimulant dans la population et leurs complices, de même que la surveillance des axes de mobilité le long de la frontière avec la Mauritanie, permettant d’opérer avec précision et efficacité.

Quant aux régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala, des reconnaissances offensives conduites dans les secteurs de Tandio, Diaraman, Goulė, Ourikela y compris le long de la frontière avec le Burkina Faso ont permis la destruction à l’artillerie et la fouille d’une base terroriste dans les collines de Tandio. Le bilan matériel est le suivant: la récupération de 2 véhicules Toyota numéro AB 3484 MD et BC 2104 MD en bon état abandonnés par les terroristes; l’interpellation d’un suspect mis à la disposition de la gendarmerie nationale.

Dans les régions de Ségou et Mopti, les reconnaissances offensives avec de violents combats dans les cercles de Koro, Bankass et Niono suivies de frappes ariennes particulièrement dans la forêt de Songo ont permis de : neutraliser 4 bases terroristes, 6 plots logistiques détruits, 43 terroristes, recuperer 31 motos, 6 véhicules, 1 camion et bruler 9 motos. Armements récupérés : 18 AK 47, 2 mitrailleuses 12,7 mm, 2 mitrailleuses 14,5 mm, 6 mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes anti chars (LRAC), 1 pistolet artisanal, plusieurs caisses de munitions de tous calibres.

Autres matériels récupérés : 2 groupes électrogènes, 1 machine à souder, 1000 litres de carburant, 12 sacs de 100 kg d’engrais et des matériels de fabrication d’engins explosifs improvisés ; 20 tonnes de riz enlevés à la population ; des téléphones portables et des moyens de communication radio.

Dans le cercle de Tenenkou, une reconnaissance offensive à Ténéma, Dyinkel et Kora a permis d’interpeler 5 terroristes, collectant la Zakat et récupérer 10 tonnes de céréales. L’état-major général des Armées remarque que le présent bilan a évolué, comparé à celui de la semaine dernière, malgré le mode d’action de l’évitement adopté par les terroristes en débandade en zones sud et centre.

Bréhima DIALLO

