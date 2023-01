Dans le cadre de sa prise de fonction, le commandant du Poste de commandement interarmées de Théâtre-est (PCIAT-Est) de l’opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, accompagné du commandant du secteur 1, le colonel Issa Bagayoko, a procédé le 3 janvier dernier à une prise de contact avec les Forces de défense, de sécurité et les forces paramilitaires.

Ces visites ont concerné l’Armée de terre, la Garde nationale, la Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Protection civile, le service des Douanes et l’Administration pénitentiaire de Gao.

Le nouveau commandant était venu s’enquérir des conditions des hommes déployés sur le terrain. Il s’agissait pour lui de relever les défis du moment, de raffermir la coopération et la cohésion entre les forces en présence en vue d’apporter les solutions adéquates aux défis sécuritaires du Théâtre-Est et également transmettre les salutations des plus hautes autorités du pays. Partout où il est passé, le message était le même.

Le colonel Makan Alassane Diarra a rencontré les commandants et les chefs des services de sécurité et a pris bonne note de leurs attentes. Il a également profité de l’occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2023 et prier Dieu pour le retour de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale entre tous les Maliens et dans tout le Mali.

Le commandant du PCIAT-Est de l’opération Maliko a surtout insisté sur les efforts fournis par les plus hautes autorités pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des Forces de défense et de sécurité et le renforcement des capacités opérationnelles pour lutter efficacement contre le terrorisme et le banditisme sous toutes ses formes. Il a rassuré que tout sera fait pour sécuriser les personnes et leurs biens.

Soure : DIRPA

