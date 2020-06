Propagande visant à déstabiliser les institutions de la République : L’armée demeure Républicaine et aux ordres des Institutions

Un texte de soutien d’une prétendue coordination des Forces armées et de sécurité du Mali aux idéaux de la CMAS de l’imam Mahamoud Dicko fait le tour des réseaux sociaux. «Il y a lieu de préciser que le ou les auteurs ne parlent qu’à leur nom propre. Il n’existe aucune structure officielle du genre dans l’Armée». Cette clarification a été faite sur le site web de l’Armée « fama.ml».

Par conséquent, tous les personnels FAMa et les populations sont invités à la plus grande vigilance, indique la même source, tout en rappelant que l’Armée demeure républicaine et aux ordres des institutions républicaines.

«Cette lettre non signée ne participe ni plus ni moins qu’à une velléité de manipulation, de propagande visant à déstabiliser les institutions de la République», dénonce-t-elle.

L’Armée se préoccupe plutôt de la sécurisation des personnes et de leurs biens ainsi que de l’intégrité territoriale, à un moment de terrorisme et de coronavirus, peut-on lire sur le site «fama.ml».