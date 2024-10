11e édition du concours kore hip pop a Ségou : Mister One s’adjuge le trophée

Seydou Traoré alias Mister One a remporté la 11e édition du concours Korè Hip pop à Ségou devant un public sorti en grand nombre.

Le concours Korè Hip Hop de Ségou, une compétition annuelle mettant en avant le talent des jeunes rappeurs de la région, a atteint son apogée le 29 septembre 2024, au Centre culturel Korè (CCK), dans la capitale des balanzans, avec la victoire éclatante de Seydou Traoré alias Mister One. Face à une concurrence féroce de 31 candidats venus de plusieurs villes, Mister One s’est imposé grâce à une performance exceptionnelle qui a conquis les 5 membres du Jury.

Initié par l’incontournable, le maestro, Président de la Fondation Festival sur le Niger, Mamou Daffé, ledit concours est un rendez-vous majeur pour la jeunesse ségovienne passionnée par la culture urbaine et le rap. Cette édition a rassemblé des jeunes talents, témoignant de la vitalité de la scène hip-hop à travers la région.

Pour les jeunes artistes, c’est une plateforme de choix pour montrer leur créativité et leur capacité à dénoncer des problématiques sociales à travers leurs textes.

Mister One, de son vrai nom Seydou Traoré, n’est pas un inconnu de la scène. Originaire de San, il s’est progressivement fait un nom grâce à des textes mêlant dénonciation sociale, quête de justice. Lui qui n’est pas à son premier essaye à ce concours, a, cette année montré qu’il « peut rivaliser les grands noms du rap maliens », selon le jury.

« Je suis très ému par cette victoire. Cela représente beaucoup pour moi et pour tous les jeunes qui se battent pour être entendus à travers le rap. Je dédie ce trophée à ma ville et à tous ceux qui croient en mon art », a déclaré Mister One lors de la remise du prix.

Les membres du jury, n’ont pas caché leur admiration pour Mister One. Selon eux, sa victoire est le résultat d’une combinaison réussie de flow, de créativité et d’engagement social.

Personne n’a perdu

Les autres finalistes n’ont cependant pas démérité, offrant eux aussi des prestations de qualité qui ont tenu le public en haleine tout au long de la compétition. Le poursuivant directe du lauréat n’est autre qu’Amadou Bagayoko, dit Amador King. Le natif de Pelegana, selon le jury a été pénalisé de quelques points (pour son manquement à un passage du règlement) donnant du coup, l’occasion à Mister One de se classer 1er. Avec 53,7 points, Amador King surclasse IMD Bélébelé, classé 3e avec 52,5 sur 90.

Les trois lauréats ont reçu des attestations et des trophées et des enveloppes. Ce n’est pas tout. Ils seront encadrés par le CCK et presteront sur des scènes à Bamako.

Pour le parrain de l’événement, Master Soumi, il n’y a eu ni gagnant, ni perdant « C’est le rap de Ségou qui gagné ». Le maitre du rap malien a profité de l’occasion pour donner des sages conseils à ses cadets.

Founeké Djibril

(depuis Ségou)

