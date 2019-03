La cérémonie d’ouverture de la 2eÉdition du Festival International du Wassulu a eu lieu à Yanfolila le vendredi 15 mars 2019. Plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses et coutumières ont pris part à cette cérémonie. Ce festival est l’initiative de l’artiste internationale malienne, Oumou Sangaré. Elle vise à promouvoir le développement économique et social à travers la culture. En plus du festival, l’inauguration du complexe culturel touristique avec 60 cases d’accueil a eu lieu. Le but de ce complexe, c’est de parer au déficit de logement dans la ville de Yanfolila lors des évènements de grande envergure. Ce festival a fait vibrer la population du Wassulu durant deux jours.

La Rédaction

