4è édition du S.i.a.ma : Burkina Faso, invité d’honneur

Présidée par le Premier ministre, Dr. Choguel Kokala Maïga, la cérémonie d’ouverture de la 4è édition du Salon international des artisans du Mali, a eu lieu le jeudi 23 novembre 2023 au Parc des expositions de Bamako, en présence de son homologue Faso, pays invité, et de plusieurs délégations étrangères.

La 4è édition du Salon international des artisans du Mali a ouvert ses portes le jeudi 23 novembre 2023 au Parc des expositions de Bamako, sous la présidence de Dr Choguel Kokala Maïga. Elle a enregistré la présence des membres du gouvernement et du Conseil national de Transition, d’une forte délégation du Pays invité, le Burkina Faso, en plus des délégations d’artisans venus de l’Algérie, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, de l’Inde, du Maroc, du Niger, du Sénégal et du Togo. Il y avait en outre, les représentants du Corps diplomatique et consulaire, des organisations internationales et des partenaires techniques et financiers, de l’Assemblée permanente des Chambres du métier du Mali et des autorités municipales et coutumières de la Commune V du District de Bamako.

Selon Mamadou Minkoro, président de l’Assemblée permanente des Chambres du métier du Mali, ce salon permet aux artisans du Mali et d’Afrique, d’affirmer leurs talents par la qualité de leurs produits exposés, afin d’inciter les consommateurs à consommer les produits locaux.

«Le thème central de cette 4ème édition ‘’L’artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique’’ est évocateur à plus d’un titre. Nous attendons que les Maliens découvrent, apprécient et achètent les produits, afin de créer plus de richesses. Toutefois, le défi majeur de l’artisanat au Mali, demeure la faible consommation des produits locaux», a-t-il ajouté.

Faire de l’artisanat un fleuron vital du développement

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a déclaré que la vision des plus hautes autorités pour ce salon est de faire du secteur de l’artisanat, un fleuron vital du développement économique, social et culturel de notre pays. «Cet événement majeur connaît un engouement au fil des éditions et une véritable effervescence. Fort d’un savoir-faire ancestral, nos artisans franchissent, certes, chaque jour, un pas vers la modernité en s’adaptant, autant que faire se peut, aux goûts et aux exigences des consommateurs», a-t-il apprécié.

Au nom du peuple burkinabé, Serge Gnaniodem Poda, ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, a apprécié l’initiative et transmis les vifs remerciements des autorités du Burkina Faso au peuple malien pour l’invitation.

Le Premier ministre, Dr. Choguel Kokala Maïga, a salué à son tour la délégation du Burkina Faso. «Le Burkina Faso prend part à cette 4è édition du S.i.a.ma dans un élan de solidarité et de fraternité, à l’endroit du peuple malien.» Il a aussi adressé ses vifs et sincères remerciements à toutes les délégations venues d’Afrique et d’ailleurs «pour le plus grand salon dédié à la promotion, à la valorisation et à la commercialisation des produits de l’artisanat africain».

Le salon reste ouvert jusqu’au 3 décembre 2023, avec plusieurs activités, notamment des conférences, le concours de meilleurs stands, etc. Plus d’un millier de visiteurs sont attendus dans les différents stands, pour la découverte des produits présentés. Faut-il rappeler que l’objectif du Salon international des artisans du Mali, qui en est ainsi à sa 4ème édition, est de montrer tout le rôle de l’artisanat dans le développement économique et social, ainsi que dans la consolidation de la paix.

Boubacar Idriss Diarra

Commentaires via Facebook :