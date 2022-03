Le Centre national de la cinématographique du Mali (CNCM) a servi de cadre, le jeudi 03 mars 2022 au lancement du film documentaire long métrage « Le Dernier refuge » du réalisateur Ousmane Zoromé Samassekou, le premier film malien qualifié aux oscars aux USA. C’était en présence du Directeur du CNCM, Modibo Souaré, du réalisateur, du producteur, Andrey Diarra, ainsi que plusieurs cinéphiles.

Le réalisateur, Ousmane Zoromé Samassékou, a, dans ses propos liminaires, indiqué s’être inspiré, pour réaliser ce long métrage, d’une histoire familiale que sa grand-mère lui racontait très souvent sur le départ en exil d’un oncle qui n’est plus jamais revenu et dont elle a attendu le retour, mais qui n’a toujours pas fait signe de vie. Le documentaire est l’essence du cinéma et ce film tourné dans la maison des migrants à Gao traite de l’immigration sous l’angle du retour. Ce film a remporté plus d’une dizaine de trophées lors des plus prestigieuses compétitions, ce qui lui a valu d’être le premier film qualifié aux oscars aux USA. « La sélection de mon film aux oscars qui est le summum des prix au niveau du cinéma est une très grande fierté pour le cinéma malien et prouve à suffisance les efforts de la jeune génération afin de marcher sur les traces de leurs illustres devanciers et de contribuer significativement au rayonnement du septième art malien sur les plus grandes scènes mondiales », s’est-il réjoui. « Le film retrace le passage des migrants dans la Maison des Migrants de Gao au Mali, qui est un refuge à la porte du Sahara. Esther et Kady, deux adolescentes du Burkina Faso y font escale pour retrouver la force de poursuivre leur voyage. Elles se lient d’amitié avec une femme migrante dont la mémoire s’est effacée au fil des ans, en même temps que ses espoirs de retrouver son foyer », raconte-t-il.

Selon Samassekou, ce qu’il faut retenir du film, c’est qu’il essaye de donner une autre image à la migration différente de celle qu’on montre toujours à la télévision ou dans d’autres canaux de communication avec des corps sans vie qui jonchent le sol, des embarcations d’infortunes qui coulent avec des victimes. Le Directeur du Centre national de la cinématographique du Mali (CNCM), Modibo Souaré, n’a pas tari d’éloges à l’endroit de la jeune génération de cinéastes maliens dont Samassékou fait partie. Il a signalé que la sélection de son film pour les oscars est une preuve palpable que le cinéma malien est en train de franchir des caps.

Quant au producteur Andrey Diarra, il a relaté les multiples difficultés rencontrées. Il a signalé que le courage et l’abnégation de Samassékou leur ont permis de surmonter ces difficultés et d’arriver à atteindre ces résultats. Il a aussi invité la population à sortir massivement, le samedi 05 mars 2022 au Magic cinéma, ex- Babemba, pour suivre le film de Samassékou. Enfin, il a annoncé que l’entrée est gratuite.

Moussa Samba Diallo

