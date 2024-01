Démocratisation de l’art à travers des Afterwork : Une expérience à poursuivre

Express Services, association culturelle, a mené, de juillet 2023 à ce mois de janvier, des formations en coaching et media training, des expositions populaires d’artistes dans les quartiers. Une initiative saluée par les populations et les artistes formés.

Démocratisation de l’art à travers des afterwork est une initiative de l’association Express Services, soutenue pour une durée de 4 mois par le Fonds Maaya et le Réseau Kya avec l’appui de la Délégation de l’Union Européenne.

Express-Services a initié un projet en trois volets. Le premier a consisté en un média training. Lequel consiste à former des artistes – peintres à comment organiser et animer des événements médiatiques, aller vers les médias et participer à des activités médiatiques.

La seconde activité a été un coaching des mêmes artistes, afin de les doter en capacités pour argumenter lors des expositions et vernissages, garder l’intérêt autour de leurs œuvres et leurs instruments de travail.

Plus de 40 artistes de différents profils ont bénéficié de ces formations à Bamako (deux sessions) Ségou (une session) et Koulikoro (une session).

L’objectif de ce projet «Démocratisation de l’art à travers des Afterwork», est de permettre aux jeunes et même aux plus âgés voire aux passants de s’intéresser aux artistes plasticiens, à leurs techniques et méthodes de travail et, surtout, d’échanger avec les plasticiens pour mieux comprendre et en apprendre sur l’art de façon générale. Aussi et surtout d’inculquer la culture de l’art aux plus proches personnes des artistes et des visiteurs, a expliqué Aminata Agaly Yattara, responsable d’EXPRESS SERVICES. « Promouvoir l’art, au Mali et ailleurs, reste l’une des préoccupations majeures d’Express Services. D’abord «Pinceau d’or», une émission exclusivement dédiée aux arts visuels, ensuite et maintenant, ce projet «Démocratisation de l’art à travers des Afterwork», une nouvelle étape dans notre dynamique de rendre l’art accessible.

Dans un premier temps, l’idée est de renforcer les artistes dans les techniques d’expression, d’astuces en coaching et média training pour être mieux outillés afin de savoir se vendre ainsi que leurs œuvres et pour mettre en pratique lors des expositions. Et, dans un second temps, il s’agissait d’amener les artistes vers la population et avec la population, d’où le mot démocratisation.

Les galeries ne sont pas accessibles à tous et c’est pourquoi dans le cadre de ce projet, la responsable de Express Services a voulu et tenu à les faire sortir de leur confort (les galeries, les ateliers de création, dans les Musées, etc.) en les faisant participer à des expositions en plein air lors des Afterwork.

« C’est justement pour inverser les tendances que ce projet vient à point nommé. Nous avions organisé en tout 4 formations en coaching et 4 en média training à Bamako, Ségou et Koulikoro et 6 Afterwork dans différents quartiers de Bamako. Grâce à ce projet, nous avons réussi à sillonner 6 localités de Bamako, notamment Faladiè, Lafiabougou, Hamdallaye, Sotuba, Bamako-Coura, Kalaban-Coro, Chicoro», nous souligne la responsable du projet Aminata Agaly Yattara.

Commentaires via Facebook :