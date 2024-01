Littérature : « La Face cachée de la lune », le recueil poétique de Taki Kanté

« La face cachée de la lune », un recueil poétique de la jeune écrivaine Taki Kanté . Dans cet ouvrage de 164 pages, pour une première publication, l’auteure fait un chef d’œuvre avec une compilation de 40 poèmes qui fait voyager le lecteur à travers le temps et l’espace dans un torrent d’émotions.

Taki Kanté est une jeune malienne originaire de la première région du Mali ( Kayes), titulaire d’un Master en Audit et Contrôle de Gestion , elle est dotée d’expérience au sein d’organisations internationales. Passionnée d’art et de l’écriture, Taki Kanté a un riche parcours car elle a grandi et étudié entre le Mali, le Gabon, la France et les Etats Unis. Son éducation dans ces différents pays ont permis à la jeune auteure d’avoir un parcours académique professionnel et personnel enrichissant qui a contribué à sa sensibilité poétique.

Par ailleurs, fille de Sambaly Kanté, enseignant de sciences physiques et de Haoua Kanté secrétaire, Taki Kanté a été initié dès son enfance à l’écriture et à l’art grâce aux livres que son père lui offrait et l’encadrement que sa mère lui accordait une fois qu’elle rentrait de l’école.

Dans ce recueil poétique, l’écrivaine fait voyager le lecteur dans l’espace et le temps en abordant différentes thématiques telles l’amour, la liberté, le temps, les croyances, la migration, la gouvernance. Des sujets qu’elle aborde avec beaucoup d’émotions, un voyage qui vous transporte sur les rives du fleuve Sénégal à Kayes dans sa ville d’origine qui font remonter en elle des souvenirs de ses vacances scolaires.

En plus des belles transpositions des vers qui plongent le lecteur dans une profonde contemplation ésotérique, l’auteur transpose dans ce recueil des dessins tout aussi merveilleux qui démontrent un autre talent chez elle.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

