Mali: le slameur Sory Diakité, une voix pour l’éducation sexuelle des enfants

Auteur, compositeur et directeur artistique de l’Association Jeuness’Arts, Sory Diakité alias Saccharose Bucal Agréable est aussi un slameur engagé. L’artiste a récemment fait un plaidoyer sur l’Education à la vie familiale et sociale ( EVFS ). Une production faite dans le cadre d’une campagne lancée par l’Association des jeunes pour la Citoyenneté et la Démocratie (AJCAD).

« C’est un sujet sensible qu’il faut aborder avec beaucoup de sensibilité ». Sory se souvient du tollé suscité par le projet dit de l’Education sexuelle complète en décembre 2018. Un projet taxé par les organisations religieuses de promotion à l’homosexualité au Mali. Avec du recul, le slameur estime que les auteurs de la mobilisation contre le projet n’avaient pas forcement tort vu la manière dont les choses ont été présentées. Cependant, dit-il, aujourd’hui les enfants ont accès des technologies qui n’existaient pas avant. « Si nous n’éduquons pas nos enfants, ce sont les réseaux sociaux qui le feront à notre place », a-t-il indiqué l’air soucieux.

Le plaidoyer sur l’Education à la vie familiale et sociale ( EVFS ) est une campagne pour : déconstruire les mythes autour de l’éducation à la sexualité ; faire connaître les difficultés/inégalités d’accès à l’Education à la vie familiale et sociale par les jeunes ; faire comprendre l’importance de l’accès des jeunes à l’Education sexuelle ; interpeller et mobiliser les décideurs politiques pour la prise d’engagements budgétaires.

« On doit apprendre à l’enfant d’aujourd’hui à devenir l’adulte de demain », indique Sory Diakité. Et d’ajouter : « Imaginer le choc des premières règles d’une adolescente ». Selon le slameur, à l’heure des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la santé sexuelle aujourd’hui ne doit pas être un sujet tabou. « Il faudrait peut-être apprendre aux parents comment aborder le sujet de la sexualité avec leurs enfants », conclut-il.

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

