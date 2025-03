La réalisatrice sénégalaise Angèle Diabang a mobilisé le banc et l’arrière banc pour la première de son film, une adaptation du roman, « une si longue lettre ». C’était le mercredi 26 février 2025.

Une forte délégation sénégalaise est venue assister à la projection et soutenir la réalisatrice sénégalaise Angèle Diabang à la salle de ciné du canal Olympia Idrissa Ouédraogo de Pissy.

Une si longue lettre, un roman de l’écrivaine sénégalaise Mariama Ba, paru en 1979. C’est l’histoire de Ramatoulaye, une enseignante de 50 ans mariée depuis 25 ans à un avocat Modou Fall. Le couple est très complice. Ils sont heureux avec leurs 4 enfants. Lorsque son époux prend une seconde épouse, la meilleure amie de sa fille. Une désillusion s’installe et une lutte commence où s’affrontent tradition et modernité.

« Je suis déjà contente d’avoir pu finir le film, qui a été une très longue marche de 12 ans, qui m’a grandi. Beaucoup de leçons apprises car à chaque fois que c’était difficile, il fallait trouver des solutions. Avec le soutien de l’Etat et grâce aux amoureux du livre et de la littérature qui avaient envie de voir ce livre à l’écran », exprime Angèle, très émue, les larmes aux yeux.

« Une si longue lettre, c’était une thématique forte, poursuivit Angèle, qui est d’ailleurs d’actualité dans nos sociétés. C’est surtout l’amitié entre Aïssatou et Ramatoulaye qui m’a attiré. Cette sororité-là qui permet à chaque femme de relever les défis du monde. Je veux que les gens retiennent du film la force des femmes, tel est son objectif et le message véhiculé ».

Une si longue lettre est un roman et maintenant un film qui dépeint la polygamie, la sororité, les règles socio-culturelles sénégalaises, l’éducation des jeunes filles, ….

Amelie M’Baye qui incarne Ramatoulaye, explique à quel point elle est contente et fière d’avoir joué dans ce film. « Je suis nostalgique de ma défunte collègue et compatriote Anne Marie, qui est la première à lire cette lettre que j’ai présentée sur la chaîne nationale. Il y’a 35 ans en arrière, j’ai lu ce roman sur la chaîne nationale sénégalaise. On a vu ce roman en pièce de théâtre à l’école. J’espérais un jour jouer dans la peau de Ramatoulaye et cela est en fin une réalité. »

Serge Abessolo, acteur gabonais a joué le rôle de Modou Fall dans le film. « Quand j’ai été contacté pour jouer ce rôle, j’ai demandé à ce que l’on m’accorde quelques moments. Mais, c’était me donner le temps de lire le roman que je ne connaissais pas. J’ai commencé par l’acheter, le lire et comprendre l’histoire. Un ami m’a dit que c’était un très grand roman. Ensuite j’ai fait un autre travail qui est de comprendre la psychologie des personnages, pour comprendre qui était Modou Fall ce qui me permettait de mieux m’orienter dans mon rôle. »

Aminata Agaly Yattara

