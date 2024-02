La première édition de la ziara, organisée en la mémoire de l’honorable Babani Sissoko dit Foutanko, s’est déroulée du 8 au 9 février à Dabia. Elle est une initiative des treize villages que compte la commune éponyme.

De Dandougou à Bénbékoto, une marée humaine s’est dirigée vers la résidence de Babani Sissoko “Koulouba“, sur une superficie de deux hectares environ, pour participer à l’événement inédit. Parents, amis et connaissances, ils sont venus des quatre coins du monde. Certains pour faire des bénédictions, d’autres pour exaucer des vœux.

La journée du jeudi a commencé par un recueillement sur sa tombe, une lecture du saint coran et du sacrifice d’un mouton et de sept bœufs offerts par les notables de Dabia. À 20h 30mn, les prêcheurs, venus, de partout, ont immortalisé “l’icône“, l’homme aux multiples noms, un homme exceptionnel de part sa générosité, son talent, un homme hors pair, Baba, Babani, Foutanko, le milliardaire jamais égalé depuis le temps de Kankou Moussa, dont l’immensité de ses bienfaits ne peuvent pas être énumérés.

Vendredi matin, une grande lecture de coran a précédé la grande prière du vendredi dirigée par le grand imam, Mamadou Diaby, en présence du chef de village, Sékouding Keïta, représentant son grand frère N’famara Keïta et de tous les chefs de villages des villages environnants.

On notait la présence des autorités de la région de Kayes. La famille était représentée par Yayi Sissoko, petit frère du défunt et de Sidiki Sissoko, premier fils de Foutanko et de tous ses frères et sœurs.

Les contributions sont venues de partout.

Le mausolée de “Baba Sora” est situé dans la cour de sa résidence.

Puisse Dieu, dans son infinie magnanimité et dans son incommensurable longanimité, accepter toutes nos prières et pardonner nos péchés Amen !

Eric KOITÉ depuis Dabia

