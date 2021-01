Il ne reste plus que 14 mois pour l’organisation des élections générales, il faut donc un chronogramme d’activités. « Nous avons insisté sur la nécessité d’avoir rapidement la feuille de route, le plan d’action qui détermine toutes les activités qui doivent être menées et qui vont aboutir à des élections à la fin de cette période », a expliqué Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la Cédéao et membre de la délégation.

Pour y parvenir, la mission de l’institution sous-régionale a invité les uns et les autres à plus de dialogue. « Cela va permettre d’avoir un processus qui renforce le caractère inclusif de la mise en œuvre de la transition. C’est cela qui va garantir la paix et la stabilité dans le pays », a poursuivi Jean-Claude Kassi Brou de la Cédéao.

Un autre sujet tenait à cœur à la délégation de la Cédéao, la dernière présumée tentative de déstabilisation de la transition. « Tout processus doit évidemment suivre les dispositions légales en vigueur au Mali et les conventions internationales. Que les personnes qui ne sont pas reconnues coupables puissent être libérées rapidement. Là également nous avons reçu des assurances. »

La mission fera un compte rendu de son séjour et des recommandations aux chefs d’Etats de la Cédéao lors d’un sommet prévu avant la fin du mois.